Экономная мать рассказала, почему лишает детей новых подарков на Рождество

Женщина рассказала, что не планирует покупать детям подарки на Рождество и обернет в праздничную упаковку их прошлогодние игрушки, которые дети смогут найти под елкой. Она отметила, что дело не только в экономии денег, но и в заботе об окружающей среде. Кэтрин сообщила, что может купить новые вещи лишь в благотворительных магазинах или на барахолках – таким образом она «балует» своих детей без ущерба для кошелька и планеты, следуя примеру многих экологичных мам.

«Я покупаю вещи, которые, как мне кажется, им понравятся, на барахолках и также переупаковываю прошлогодние подарки, которые были им неинтересны в первый раз. Поверьте, когда они получают их во второй раз спустя год или два, они приходят от них в восторг», — рассказала она, пишет Moirebenok.ua.