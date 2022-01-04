Бьюти-тренды 2022: как мы будем краситься в новом году

Модные тренды не дремлют и уже давно начали заявлять о себе — с того момента, когда дизайнера продемонстрировали свои коллекции нового сезона. Помимо стильных нарядов, модели показали интересные макияжи, которые уже тестируют визажисты. Рассмотрим самые главные тенденции.

Нюдовый

Естественность остается в топе — «макияж без макияжа» прекрасно себя чувствует в компании сочных и взбалмошных тенденций. Ровный тон, слегка прокрашенные ресницы и натуральный оттенок помады теперь можешь дополнить легкими тенями светлого цвета, которые могут иметь мелкие перламутровые частицы. Еще одной отличительной чертой нюда 2022 станет акцент на щеках. Есть два варианта — ты можешь выделить скулы, используя технику контуринг, или добавить нежного румянца.

Стрелки

Один из самых популярных видов визажа глаз тоже не выходит из моды. Стрелки могут быть разного типа и стиля — восточные, гранж, растушеванные, цветные, графичные. Красивым акцентом станут варианты с контрастными оттенками подводки, а также двойные стрелки. Кстати, теперь ширина детали становится особенно важна — чем шире, тем моднее.

Яркие губы

Красный — главный оттенок помады в наступающем сезоне. Но если ты хочешь попробовать что-то необычное, то носи бордовые, шоколадные, коричневые оттенки. Розовый, фуксия тоже будут использоваться модницами. Такой макияж может поддержать твой образ или стать его главным акцентом.

Цветные тени

Такой сочный, насыщенный тренд нашел свое место в суете будней. Именно поэтому цветные тени не покидают нас уже третий сезон. Мы научились «усмирять» всю палитру и делать яркий, но стильный макияж глаз. Если ты еще не приобрела палетку теней со всеми цветами радуги, то смело покупай — такая гамма понадобится тебе в ближайшее время, а также весной и летом 2022 года.

Глиттер и блеск

Мерцание остается с нами еще на сезон. Глиттер тоже перестал быть исключительно праздничным атрибутом визажа. В будничных образах следует использовать сверкающие частицы аккуратно, не перегружая образ. На дружески встречи, вечеринки можешь полностью покрыть глиттером подвижные века.