Бьюти-тренды 2022: как мы будем краситься в новом году
Яркий, сверкающий, колоритный — именно такой бьюти-сезон ждет нас впереди. Впрочем, ты уже сейчас можешь начать тестировать модные варианты макияжа, пишет «Лиза».
Яркий, сверкающий, колоритный — именно такой бьюти-сезон ждет нас впереди. Впрочем, ты уже сейчас можешь начать тестировать модные варианты макияжа, пишет «Лиза».
Модные тренды не дремлют и уже давно начали заявлять о себе — с того момента, когда дизайнера продемонстрировали свои коллекции нового сезона. Помимо стильных нарядов, модели показали интересные макияжи, которые уже тестируют визажисты. Рассмотрим самые главные тенденции.
Нюдовый
Естественность остается в топе — «макияж без макияжа» прекрасно себя чувствует в компании сочных и взбалмошных тенденций.
Стрелки
Один из самых популярных видов визажа глаз тоже не выходит из моды. Стрелки могут быть разного типа и стиля — восточные, гранж, растушеванные, цветные, графичные. Красивым акцентом станут варианты с контрастными оттенками подводки, а также двойные стрелки.
Красный — главный оттенок помады в наступающем сезоне. Но если ты хочешь попробовать что-то необычное, то носи бордовые, шоколадные, коричневые оттенки. Розовый, фуксия тоже будут использоваться модницами.
Такой сочный, насыщенный тренд нашел свое место в суете будней.
Глиттер и блеск
Мерцание остается с нами еще на сезон. Глиттер тоже перестал быть исключительно праздничным атрибутом визажа. В будничных образах следует использовать сверкающие частицы аккуратно, не перегружая образ. На дружески встречи, вечеринки можешь полностью покрыть глиттером подвижные века.
Если хочешь добавить блеска, но не готова решиться на глиттер, то добавь блеска на губы.