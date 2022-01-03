Стоит ли тратить деньги на патчи для глаз или это маркетинговый ход

Что такое патчи?

Патчи — это тканевые или гелевые (чаще всего) пластыри для кожи под глазами, которые пропитаны косметическим составом с высокой концентрацией активных веществ. Они имеют полукруглую форму, поэтому их удобно держать на коже, пишет Cosmo.

Как работают патчи?

Одним из главных преимуществ патчей является их мгновенный результат. Это происходит потому, что по составу средство можно сравнить с концентратом для лица, то есть количество активных ингредиентов здесь больше, чем в любом другом продукте. Патчи начинают действовать под воздействием тепла (обычно в течение 15–20 минут после нанесения). Когда снимешь патчи, не нужно смывать остатки средства, а надо вбить их в кожу легкими похлопывающими движениями пальцами.

Как наносить патчи?

Предварительно нужно тщательно очистить кожу: так активные компоненты смогут глубже проникнуть в дерму и оказать должный эффект. Распределяй патчи, отступив 3-4 мм от нижнего века, чтобы их состав не попал на слизистую. В этом случае нужно будет срочно промыть глаза, иначе может появиться раздражение.

Очень часто гелевое средство по форме напоминает полукруглую капельку, то есть сужается с одной стороны. Если наклеить патчи узкой стороной к носу — избавишься от отечности и морщин, а если широкой стороной к носу — от темных кругов под глазами.

Польза или маркетинговый ход?

Патчи, конечно же, приносят пользу. Но нужно понимать, что это средство дает мгновенный результат, то есть делать его лучше утром перед нанесением макияжа. А вот вечернее использование практически не имеет никакого смысла — деньги на ветер!

Советы

Не нужно держать патчи под глазами дольше указанного на упаковке времени. В составе средства есть вода, поэтому, когда влага испарится из самих патчей, кожа тоже может стать обезвоженной.

Держи патчи в холодильнике: так ты сможешь улучшить дренажный эффект и быстрее избавиться от отеков.