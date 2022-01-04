Умывайтесь солью, чтобы кожа стала молодой, подтянутой и упругой: простой проверенный рецепт

Конечно, скрабы – эффективное и прекрасное средство, но ими можно пользоваться не всегда. Твердые крупицы соли раздражают нежную кожу. Этого допускать нельзя. Есть прекрасная альтернатива – солевое умывание. Оно тоже принесет пользу, но при этом не повредит нежный слой кожи женщины, пишет GreenWhite.su.
- Исчезают шелушения.
- Исчезает сальность кожных покровов.
- Соль оказывает эффект тонизирования.
- Кожа становиться эластичной и подтянутой.
- Отшелушиваются мертвые орогевшие частицы.
- После таких умываний кожа становиться упругой, сияющей и здоровой.
Приготовление бьюти-средства
Необходимо приготовить «умывалку». Для этого нам понадобиться крупная морская соль.
В стакане воды следует размешать одну столовую ложку соли до абсолютного растворения. Если вы ранее никогда не умывались таким способом, следует начать с одной ложки морской соли.
Сначала нужно очистить лицо от излишка косметических средств. Для этого используется ватный диск. Потом на лицо наноситься солевой раствор. Его не нужно пытаться втереть в кожу, следует просто нанести на поверхность.
Вытирать лицо потом не надо. Соль должна самостоятельно высохнуть на поверхности кожи. В этом вся фишка. Тогда будет необходимый эффект.
Через 7-10 минут после высыхания следует умыться своим гелем или пенкой для лица. Есть один нюанс, умывание солевой водичкой – не та процедура, которая производится на постоянной основе. Такие процедуры делают семидневными курсами.
Вы быстро заметите хороший эффект. Кожа станет красивой и подтянутой. Стоит помнить о том, что соль – продукт, который высушивает кожу. Поэтому после таких умываний следует напитывать лицо увлажняющим кремом или маслом.