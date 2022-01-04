Умывайтесь солью, чтобы кожа стала молодой, подтянутой и упругой: простой проверенный рецепт

Наверное, все в курсе того, что существуют солевые скрабы, предназначенные для тела и лица. Это прекрасный вариант для любительниц косметики с натуральным составом, ведь в таких скрабах отсутствуют вредные добавки и химические вещества. Это полностью органичный продукт для ухода за собой. Парадокс состоит в том, что несмотря на простоту изготовления и натуральный состав, нередко цена у таких средств очень высокая. Такая завышенная стоимость останавливает многих женщин. К счастью, уход за собой можно обеспечить и при ограниченном бюджете. Скрабы на основе соли можно изготовить самостоятельно, причем цена их будет невысокой.