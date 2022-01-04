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Умывайтесь солью, чтобы кожа стала молодой, подтянутой и упругой: простой проверенный рецепт

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Наверное, все в курсе того, что существуют солевые скрабы, предназначенные для тела и лица. Это прекрасный вариант для любительниц косметики с натуральным составом, ведь в таких скрабах отсутствуют вредные добавки и химические вещества. Это полностью органичный продукт для ухода за собой. Парадокс состоит в том, что несмотря на простоту изготовления и натуральный состав, нередко цена у таких средств очень высокая. Такая завышенная стоимость останавливает многих женщин. К счастью, уход за собой можно обеспечить и при ограниченном бюджете. Скрабы на основе соли можно изготовить самостоятельно, причем цена их будет невысокой.

Конечно, скрабы – эффективное и прекрасное средство, но ими можно пользоваться не всегда. Твердые крупицы соли раздражают нежную кожу. Этого допускать нельзя. Есть прекрасная альтернатива – солевое умывание. Оно тоже принесет пользу, но при этом не повредит нежный слой кожи женщины, пишет GreenWhite.su.

В чем польза?

  • Исчезают шелушения.
  • Исчезает сальность кожных покровов.
  • Соль оказывает эффект тонизирования.
  • Кожа становиться эластичной и подтянутой.
  • Отшелушиваются мертвые орогевшие частицы.
  • После таких умываний кожа становиться упругой, сияющей и здоровой.

Приготовление бьюти-средства

Необходимо приготовить «умывалку». Для этого нам понадобиться крупная морская соль.

В стакане воды следует размешать одну столовую ложку соли до абсолютного растворения. Если вы ранее никогда не умывались таким способом, следует начать с одной ложки морской соли.

Сначала нужно очистить лицо от излишка косметических средств. Для этого используется ватный диск. Потом на лицо наноситься солевой раствор. Его не нужно пытаться втереть в кожу, следует просто нанести на поверхность.

Вытирать лицо потом не надо. Соль должна самостоятельно высохнуть на поверхности кожи. В этом вся фишка. Тогда будет необходимый эффект.

Через 7-10 минут после высыхания следует умыться своим гелем или пенкой для лица. Есть один нюанс, умывание солевой водичкой – не та процедура, которая производится на постоянной основе. Такие процедуры делают семидневными курсами.

Вы быстро заметите хороший эффект. Кожа станет красивой и подтянутой. Стоит помнить о том, что соль – продукт, который высушивает кожу. Поэтому после таких умываний следует напитывать лицо увлажняющим кремом или маслом.

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