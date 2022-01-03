Сыр, масло, варенье: что еще нельзя есть с хлебом

Хлеб с макаронами. Кто-то удивится, но есть люди, которые даже пельмени едят с хлебом, да еще и майонез добавляют. Употребляя и то, и другое одновременно, вы лишь увеличиваете количество углеводов в вашем суточном рационе.

Хлеб плюс картофель, пшено, рис, гречка и другие крупы. Это может привести к дополнительному набору веса и вызвать тяжесть в желудке у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Не стоит есть хлеб с белковыми продуктами — мясом, рыбой, птицей, яйцами, творогом. Кстати, любимые всеми нами бутерброды по утрам, увы, тоже не слишком полезны наравне с гамбургерами и чизбургерами.

Неидеально — хлеб с продуктами, содержащими сахар: повидло, джем, варенье. Да и сам сахар с хлебом тоже так себе сочетание. У людей с проблемами ЖКТ такое соседство вызывает повышенное газообразование и брожение.

Хлеб и соленые или квашеные продукты тоже запрещено к совместному употреблению по причине излишнего газообразования.