Сыр, масло, варенье: что еще нельзя есть с хлебом
Хлеб — всему голова. Так было принято считать многие годы. Но сейчас отношение к нему совсем другое, пишет wday.ru.
Хлеб — всему голова. Так было принято считать многие годы. Но сейчас отношение к нему совсем другое, пишет wday.ru.
Многие современные диетологи считают, что ценность хлеба в современной жизни слишком преувеличена. С позиции диетологии это глютеносодержащий продукт, который, по некоторым исследованиям, подавляет иммунную систему, вызывает ряд заболеваний, ведет к полноте и ожирению. Напугались? А теперь давайте разбираться вместе с эндокринологом-диетологом, что же можно и нельзя есть с хлебом.
«40–50 лет назад хлеб занимал центральное место на столе наших родителей. И этому находились логичные объяснения: хлеб и молоко были самыми доступными продуктами, которыми можно легко и питательно накормить всю семью. Программа похудения в те годы не стояла так остро в нашей стране. Многие без хлеба не могут. Потому что мы живем в христианской цивилизации. У нас на подкорке прописано, что хлеб — это тотемный продукт, это плоть Христа. И мы никогда от него не откажемся. Лично я считаю, что надо минимизировать присутствие этого продукта в вашем рационе. Одного кусочка в день вполне достаточно. А еще лучше хлеб заменить на хлебцы», - говорит эндокринолог-диетолог Наталья Севастьянова.
Хлеб с макаронами. Кто-то удивится, но есть люди, которые даже пельмени едят с хлебом, да еще и майонез добавляют. Употребляя и то, и другое одновременно, вы лишь увеличиваете количество углеводов в вашем суточном рационе.
Хлеб плюс картофель, пшено, рис, гречка и другие крупы. Это может привести к дополнительному набору веса и вызвать тяжесть в желудке у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Не стоит есть хлеб с белковыми продуктами — мясом, рыбой, птицей, яйцами, творогом. Кстати, любимые всеми нами бутерброды по утрам, увы, тоже не слишком полезны наравне с гамбургерами и чизбургерами.
Неидеально — хлеб с продуктами, содержащими сахар: повидло, джем, варенье. Да и сам сахар с хлебом тоже так себе сочетание. У людей с проблемами ЖКТ такое соседство вызывает повышенное газообразование и брожение.
Хлеб и соленые или квашеные продукты тоже запрещено к совместному употреблению по причине излишнего газообразования.
Хлеб не стоит есть с сыром, маслом, сметаной, хотя мы так любим эти сочетания. Но если не можете себе отказать в таком привычном лакомстве по утрам, то, чтобы минимизировать вред, употребляйте больше зелени вместе с этими продуктами.
Орехи, семечки, бобовые и хлеб несовместимы.
Не больше одного кусочка в день.
С зеленью и овощами: огурцы, помидоры, болгарский перец, капуста, морковь, баклажаны, кабачки.
С кисломолочными продуктами: ряженкой, кефиром, простоквашей.
Отдавайте предпочтение ржаному, черному, цельнозерновому, бездрожжевым сорта хлеба. Лучше есть вчерашний хлеб и сухари — так вы поможете своему пищеварению.