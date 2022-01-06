УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ! ⟩ Когда и как гадают в январе: о самых действенных ритуалах рассказывает специалист по эзотерике Ольга Потемкина

Гадание «Основная тема года»

Приготовьте поле, свечу, любой лист из любого журнала, который не жалко вырвать. Это может быть и часть рекламного проспекта или четверть газетного листа. Другими словами, лист с текстом и фото или без них размером А4. Ножницы. Задумайте число от 1 до 16 включительно.

Лист из журнала или газеты сложите пополам, затем еще раз пополам, еще раз пополам и четвертый раз пополам. Обрежьте примерно по полсантиметра у полученного сложенного листа со всех четырех сторон. У вас останется стопка из шестнадцати прямоугольников размером примерно 6х4 см. Выберите бумажку под тем номером, который вы загадали, отсчитав сверху стопки по порядку. Прочтите то, что на ней написано. Это и будет сообщение о главной и важной теме предстоящего года.

На любовь

Приготовить: поле, две свечи, небольшое полотенце, любую веревку, завязку длиной примерно один метр.

Настройка: закройте глаза, окутайте тело волной внимания. Поднимите волну внимания снизу вверх от стоп до макушки головы, опустите волну внимания сверху вниз от макушки головы до стоп. Проделайте трижды.

Откройте глаза. Вспомните, что в каждом из нас есть и женское, и мужское. «Мужское» в девушке, женщине – это зов второй половинке, своему любимому. У мужчин и юношей «женское» внутри созидает зов, по которому его находит его возлюбленная, та единственная, которая так желанна и нужна.

Составляете любовное послание своему любимому человеку. Расстелите полотенце перед собой, расправьте, погладьте руками, вспомните, сколько нежности и любви вы готовы отдать любимому человеку, как вы будете принимать его любовь, как вы будете друг о друге заботиться.

Соедините края полотенца так, чтобы они встретились посредине.

Скажите: как встретились края полотенца, так я встречаюсь со своим любимым, (любимой)! Произнести три раза. Скажите: мы нашли друг друга! Произнести три раза.

Снова складываем полотенце так, чтобы края встретились. Сказать: «мы всегда вместе, во всех делах!» Повторить три раза.

Снова складываем полотенце так, чтобы края полотенца встретились посредине. Скажите трижды: «Мы для Любви! Мы с любовью! Мы в любви! Наши Души – одно!»

Завяжите полотенце веревкой так, как упаковывают подарки, на четыре стороны, чтобы получился своеобразный перевязанный веревкой конверт.

Вот так поэтапно складывается полотенце ФОТО: Ольга Потемкина

Расшифровка: если вы завязали «любовное послание на бантик с двумя почти одинаковыми по размеру петельками и двумя почти одинаковыми кончиками, то вы находитесь в гармоничных и крепких отношениях. Если их у вас еще нет, то в этом году они обязательно появятся.