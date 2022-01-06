УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ! ⟩ Когда и как гадают в январе: о самых действенных ритуалах рассказывает специалист по эзотерике Ольга Потемкина

Если «Любовное письмо» завязано с двумя неравновеликими петлями, а одна из петель значительно больше второй, значит, в семье главенствует женщина. Возможно, ее партнер «подкаблучник».
Если «Любовное письмо» завязано на две неравновеликие петли и два кончика очень отличаются по длине друг от друга, то, возможно, вы находитесь в созависимых отношениях, у вас много ссор и обид. Такие отношения можно назвать «токсичными», они требуют серьезной гармонизации.
Если в узелке есть только одна петля и почти нет кончиков или только один небольшой кончик и почти нет второго, это значит, что в отношениях серьезный дисбаланс, велика зона непонимания, один из партнеров закрыт.
Если вы завязали подарок без бантика, только на узелок, то ваши отношения требуют «исцеления» или они подходят к концу, в них серьезные разногласия. Если у вас еще нет любимого человека и нет «бантика», то явно есть серьезное препятствие для встречи со своим любимым, любимой.
В гадательный период можно проводить и ритуалы
Приготовьте поле, две свечи, кусок хлеба и мелкую соль на блюдце.
Разместите «Любовное письмо» в центре поля.
Хлеб разделите руками на четыре части. Это действие - символ того, что вам всегда есть, чем поделиться. Вложите в хлеб смысл: любовь всеобъемлющая, бескрайняя, теплая женская и мужская.
Соль символизирует суть. В данном ритуале суть равноправных любовных отношений между мужчиной и женщиной. Возьмем одну четверть от кусочка хлеба и положим его на поверхность соли, прижмем и произнесем «хлеб да соль» один раз. Продолжая слегка нажимать на хлеб, говорим «я могу положиться на тебя, а ты - на меня!»
Далее, если гадает мужчина, он произносит «я хлеб ты – соль!»
Если гадает женщина, она произносит «ты хлеб – я соль!»
Хлеб с солью с одной стороны поместить внутрь письма. Вставьте внутрь в щель между краями полотенца. Если вы счастливо замужем или женаты, положите эту посылочку где-нибудь на полочке.
Если вы хотите улучшить свои отношения или найти свое личное счастье, то положите ее под кровать, под матрас или под любимое кресло.
Оставшийся хлеб можно съесть самому или с другими людьми. Он должен остаться в семье. Даже если его съест ваш домашний любимец, тоже хорошо.
Пусть «письмо» храниться. Можно оставить его на весь год.
Приготовить: поле, свечу, одно яблоко, разделочную доску или тарелку, нож и катушку ниток.
Подготовиться: помассировать ушные раковины, нежно потянуть себя за уши вверх, потянуть уши в стороны.
Разместить яблоко в центре поля. Разрезать яблоко на четыре части. Взять первую четвертинку, поднести к губам, прикоснуться к срезам губами и сказать «мое тело, я люблю тебя!» Отложить эту четвертинку в сторону. Вторую четвертинку поднести к губам, прикоснуться и сказать «мои чувства, я люблю вас!» Поднести к губам третью четвертинку, прикоснуться и сказать «мои мысли, я люблю вас!» Прикоснувшись губами к четвертой четвертинке, сказать «моя сила, я люблю тебя!»
Собрать четвертинки вместе, чтобы получилось целое яблоко и сказать «мои тело, чувства, мысли и сила – едины». Повторяя эти слова, вам нужно обмотать яблоко нитками, скрепить четвертинки так, чтобы они не рассыпались.
Завернуть яблоко в бумагу и выбросить на помойку. Опуская яблоко в помойку, сказать: «яблочко наливное-дорогое, заточи мои болезни ныне и присно и во веки веков! Аминь!»