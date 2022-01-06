Чт, 6.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ! ⟩ Когда и как гадают в январе: о самых действенных ритуалах рассказывает специалист по эзотерике Ольга Потемкина

Ольга Потемкина ФОТО: facebook.com

Январские гадания, согласно мнению экспертов, являются одними из самых точных за весь год. Многие слышали про гадания на суженого, однако это не единственный вид гаданий в январе. Своими гаданиями и ритуалами делится с читательницами krasotka.ee известный эстонский астролог Ольга Потемкина.

Период гадания наступает 6 января и заканчивается 17 января, то есть от Рождественского до Крещенского сочельника. В это время можно гадать без ограничений. Так повелось с глубочайшей древности. В этот период вы можете получить ответы на вопросы о любви, о работе, судьбе. Гадать можно с целью развлечения или с серьезными намерениями.

Есть период, когда на вопросы отвечают не светлые, а темные силы. Это относится к времени с 15 по 17 января. В эти дни нужно быть осторожнее, поскольку ответы на вопросы приходят от потусторонних злых сущностей. Очень опасными могут стать гадания с зеркалами. В них вы можете увидеть саму смерть, демонов или нечто подобное. Лучше не рисковать.

6 января и 18 января — вот самые лучшие дни для гадания в этот период. Это дни сочельников. Вечером 6 и 18 можно гадать на все, что угодно, но самыми точными будут гадания на любовь.

В дни Рождества и Крещения 7 и 19 января церковнослужители советуют не гадать, но если вам очень хочется получить ответы на вопросы, лучше гадать быстро, без проведения ритуалов и не использовать для гаданий игральные карты или карты Таро.

Гадания на картах Таро ФОТО: Shutterstock

Астролог Ольга Потемкина предлагает несколько видов гаданий, которые работают безотказно. «Подготовка к гаданию включает создание пространства. Для этого нужно приготовить гадательное поле. Для него подходит кусок натуральной неокрашенной ткани черного или белого цвета размером примерно 60х60 см. Поле символизирует Звездные врата, через которые человек получает информацию. Обязательный атрибут – зажжённая свеча. Для рождественских гаданий подойдет любая. Важны и предметы, с помощью которых гадатель входит в информационное поле. Эти предметы помогают ему получить нужные знания», - рекомендует Потемкина.

Ритуальные гадания могут включать в себя ключевые фразы, которые необходимо повторять точно так, как они записаны в методике предсказания. Человек должен находиться в правильном состоянии. В первую очередь, он должен быть спокоен и совершать ритуалы с неким отстраненным чувством, без эмоциональной заинтересованности.

Гадание «Послание Ангелов»

Подготовить: поле, свечу, столовую ложку, щепотку крупной соли, чайную ложку воды.

Возьмите ложку в руки. Две минуты посидите молча, настройтесь, обратитесь к небу, мысленно попросите ангелов или ангела Хранителя дать знак, послание. Выберете один кристалл соли покрупнее, поместите в ложку.

Окуните мизинец в воду, дайте лишней воде стечь. Ту воду, что осталась на мизинце, перенесите на кристалл соли, словно смачивая его каплей воды. У вас получится крупица соли в капле воды. Покачайте ложку несколько раз так, чтобы кристалл растворился. Оставьте ложку в сторонке на 2-3 часа. Или до утра. По истечении времени возьмите ложку и рассмотрите «соляной рисунок». Он обязательно на что-то похож. Очень важно уловить свое первое впечатление. Объясните себе сами, с чем этот образ связан в вашей жизни. Ангелы таким образом указывают вам на нечто важное для вас и обещают свою поддержку и защиту.

Гадание «Основная тема года»

Приготовьте поле, свечу, любой лист из любого журнала, который не жалко вырвать. Это может быть и часть рекламного проспекта или четверть газетного листа. Другими словами, лист с текстом и фото или без них размером А4. Ножницы. Задумайте число от 1 до 16 включительно.

Лист из журнала или газеты сложите пополам, затем еще раз пополам, еще раз пополам и четвертый раз пополам. Обрежьте примерно по полсантиметра у полученного сложенного листа со всех четырех сторон. У вас останется стопка из шестнадцати прямоугольников размером примерно 6х4 см. Выберите бумажку под тем номером, который вы загадали, отсчитав сверху стопки по порядку. Прочтите то, что на ней написано. Это и будет сообщение о главной и важной теме предстоящего года.

На любовь

Приготовить: поле, две свечи, небольшое полотенце, любую веревку, завязку длиной примерно один метр.

Настройка: закройте глаза, окутайте тело волной внимания. Поднимите волну внимания снизу вверх от стоп до макушки головы, опустите волну внимания сверху вниз от макушки головы до стоп. Проделайте трижды.

Откройте глаза. Вспомните, что в каждом из нас есть и женское, и мужское. «Мужское» в девушке, женщине – это зов второй половинке, своему любимому. У мужчин и юношей «женское» внутри созидает зов, по которому его находит его возлюбленная, та единственная, которая так желанна и нужна.

Составляете любовное послание своему любимому человеку. Расстелите полотенце перед собой, расправьте, погладьте руками, вспомните, сколько нежности и любви вы готовы отдать любимому человеку, как вы будете принимать его любовь, как вы будете друг о друге заботиться.

Соедините края полотенца так, чтобы они встретились посредине.

Скажите: как встретились края полотенца, так я встречаюсь со своим любимым, (любимой)! Произнести три раза. Скажите: мы нашли друг друга! Произнести три раза.

Снова складываем полотенце так, чтобы края встретились. Сказать: «мы всегда вместе, во всех делах!» Повторить три раза.

Снова складываем полотенце так, чтобы края полотенца встретились посредине. Скажите трижды: «Мы для Любви! Мы с любовью! Мы в любви! Наши Души – одно!»

Завяжите полотенце веревкой так, как упаковывают подарки, на четыре стороны, чтобы получился своеобразный перевязанный веревкой конверт.

Вот так поэтапно складывается полотенце ФОТО: Ольга Потемкина

Расшифровка: если вы завязали «любовное послание на бантик с двумя почти одинаковыми по размеру петельками и двумя почти одинаковыми кончиками, то вы находитесь в гармоничных и крепких отношениях. Если их у вас еще нет, то в этом году они обязательно появятся.

Если узелок состоит из одной петельки и двух кончиков, то оцените, насколько один кончик длиннее, чем второй. Если один кончик длиннее, но не слишком, это значит, что в ваших отношениях мужчина ведущий, глава семьи. Это нормально. Если один кончик намного длиннее второго, то, возможно, мужчина в семье «диктатор» и вам придется принимать решение, нравиться ли вам жить в таких условиях или все-таки вы хотите их изменить.

Если «Любовное письмо» завязано с двумя неравновеликими петлями, а одна из петель значительно больше второй, значит, в семье главенствует женщина. Возможно, ее партнер «подкаблучник».

Если «Любовное письмо» завязано на две неравновеликие петли и два кончика очень отличаются по длине друг от друга, то, возможно, вы находитесь в созависимых отношениях, у вас много ссор и обид. Такие отношения можно назвать «токсичными», они требуют серьезной гармонизации.

Если в узелке есть только одна петля и почти нет кончиков или только один небольшой кончик и почти нет второго, это значит, что в отношениях серьезный дисбаланс, велика зона непонимания, один из партнеров закрыт.

Если вы завязали подарок без бантика, только на узелок, то ваши отношения требуют «исцеления» или они подходят к концу, в них серьезные разногласия. Если у вас еще нет любимого человека и нет «бантика», то явно есть серьезное препятствие для встречи со своим любимым, любимой.

В гадательный период можно проводить и ритуалы

Ритуал гармонизации

Приготовьте поле, две свечи, кусок хлеба и мелкую соль на блюдце.

Разместите «Любовное письмо» в центре поля.

Хлеб разделите руками на четыре части. Это действие - символ того, что вам всегда есть, чем поделиться. Вложите в хлеб смысл: любовь всеобъемлющая, бескрайняя, теплая женская и мужская.

Соль символизирует суть. В данном ритуале суть равноправных любовных отношений между мужчиной и женщиной. Возьмем одну четверть от кусочка хлеба и положим его на поверхность соли, прижмем и произнесем «хлеб да соль» один раз. Продолжая слегка нажимать на хлеб, говорим «я могу положиться на тебя, а ты - на меня!»

Далее, если гадает мужчина, он произносит «я хлеб ты – соль!»

Если гадает женщина, она произносит «ты хлеб – я соль!»

Хлеб с солью с одной стороны поместить внутрь письма. Вставьте внутрь в щель между краями полотенца. Если вы счастливо замужем или женаты, положите эту посылочку где-нибудь на полочке.

Если вы хотите улучшить свои отношения или найти свое личное счастье, то положите ее под кровать, под матрас или под любимое кресло.

Оставшийся хлеб можно съесть самому или с другими людьми. Он должен остаться в семье. Даже если его съест ваш домашний любимец, тоже хорошо.

Пусть «письмо» храниться. Можно оставить его на весь год.

Ритуал на здоровье

Приготовить: поле, свечу, одно яблоко, разделочную доску или тарелку, нож и катушку ниток.

Подготовиться: помассировать ушные раковины, нежно потянуть себя за уши вверх, потянуть уши в стороны.

Разместить яблоко в центре поля. Разрезать яблоко на четыре части. Взять первую четвертинку, поднести к губам, прикоснуться к срезам губами и сказать «мое тело, я люблю тебя!» Отложить эту четвертинку в сторону. Вторую четвертинку поднести к губам, прикоснуться и сказать «мои чувства, я люблю вас!» Поднести к губам третью четвертинку, прикоснуться и сказать «мои мысли, я люблю вас!» Прикоснувшись губами к четвертой четвертинке, сказать «моя сила, я люблю тебя!»

Собрать четвертинки вместе, чтобы получилось целое яблоко и сказать «мои тело, чувства, мысли и сила – едины». Повторяя эти слова, вам нужно обмотать яблоко нитками, скрепить четвертинки так, чтобы они не рассыпались.

Завернуть яблоко в бумагу и выбросить на помойку. Опуская яблоко в помойку, сказать: «яблочко наливное-дорогое, заточи мои болезни ныне и присно и во веки веков! Аминь!»

 

НАВЕРХ
Back