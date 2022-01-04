Знаменитый на весь мир косметолог на встрече в Таллинне: если лоб напряжен - ждите двойного подбородка

Тийну Орасмяэ-Медер можно назвать одним из самых читаемых и авторитетных специалистов эстетической медицины и косметологии. Авторский блог, специализированный журнал, две книги, после выхода сразу ставшие бестселлерами. Десятки лекций, конференций и семинаров в год по всему миру – от Америки до Австралии: на русском, английском, французском (владеет свободно), немецком, голландском, польском, японском и китайском. В 2009 году доктор Орасмяэ-Медер основала собственную косметическую компанию, предлагающую новейшие неинвазивные процедуры для кожи и программы клинической коррекции. Женщины по всему миру называют средства Meder Beauty Science «волшебными» из-за ярких, впечатляющих результатов.

Встречу с Тийной в Таллинне организовал Colombini Casa Club, и разговор продлился более двух с половиной часов, а самые стойкие еще долго засыпали врача-косметолога вопросами в индивидуальном порядке.

Свою марку Орасмяэ разрабатывала с целью создания альтернативы инъекциям ботокса. Сама Тийна не делает никаких уколов красоты, как говорит, не загоняется по поводу морщин и седины, а пользуется уходовой косметикой Meder, за качество и эффективность которой отвечает.

«В целом к очищению кожи нужно подойти ответственно, потому что даже с самым дорогим кремом и некачественным очищающим средством вы не добьетесь нужного эффекта. Лучше инвестировать именно в очищающее средство», - рекомендует Тийна. ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Предлагаем вам ТОП-20 советов от Тийны Орасмяэ-Медер

1. Как выбирать косметику? Здесь много критериев. Первый: какая ты сама, сколько времени готова тратить на обязательный уходовый ритуал. Это полторы минуты в день, но и их нужно находить дважды в день. Второй: вопрос соответствия. Уход за лицом должен быть приятным. Любите душистые кремы - пользуйтесь такими. Третий: косметика не должна быть слишком дорогой. Крем для глаз - это всего лишь крем для глаз, не стоит копить на него несколько лет. Четвертый: соответствие потребностям. Уход должен быть 3-этапным: очищение, антиоксидантная защита, дневной крем. Остальные средства дополнительные.

2. Не пренебрегайте тональниками. Они принимают удар внешних воздействий на себя, защищая вашу кожу. Вреда от них нет.

3. Тяжелый макияж, какой показывают в Инстаграме бьюти-инфлюэнсеры, не рекомендую.

4. Обязательно ли посещать косметолога? Менее 1% женщин в мире ходят к косметологу на постоянной основе. Даже хорошие косметологи говорят, что 1 процедура в месяц или 10 в год, результат не принесут. Лучше используйте уходовую косметику.

5. Вредно ли солнце? Все хорошо в меру. Мы потомки тех, кто жил под ультрафиолетом, и защита кожи у нас есть. Заверения о том, что солнцезащитные средства нужны нам 365 дней в году, - маркетинговые уловки, чтобы продать нам товар. Солнцезащитный крем нужен тогда, если индекс ультрафиолета более 4 единиц, а ты находишься на солнце 20 минут и более. В Эстонии такой индекс бывает в апреле. Сейчас он равен 0. Нет смысла использовать солнцезащитные кремы.