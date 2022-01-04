Знаменитый на весь мир косметолог на встрече в Таллинне: если лоб напряжен - ждите двойного подбородка

Уроженка Эстонии Тийна Орасмяэ-Медер - сама по себе легенда, человек-бренд. Она, 12 лет назад создавшая бренд профессиональной уходовой косметики Meder, на которой работают косметологи 35 стран, приехала в Таллинн из Великобритании, где живет, на несколько дней, чтобы отснять рекламную кампанию для своей марки и, как она сама призналась, увидеть снег на Рождество.
Тийну Орасмяэ-Медер можно назвать одним из самых читаемых и авторитетных специалистов эстетической медицины и косметологии. Авторский блог, специализированный журнал, две книги, после выхода сразу ставшие бестселлерами. Десятки лекций, конференций и семинаров в год по всему миру – от Америки до Австралии: на русском, английском, французском (владеет свободно), немецком, голландском, польском, японском и китайском. В 2009 году доктор Орасмяэ-Медер основала собственную косметическую компанию, предлагающую новейшие неинвазивные процедуры для кожи и программы клинической коррекции. Женщины по всему миру называют средства Meder Beauty Science «волшебными» из-за ярких, впечатляющих результатов.
Встречу с Тийной в Таллинне организовал Colombini Casa Club, и разговор продлился более двух с половиной часов, а самые стойкие еще долго засыпали врача-косметолога вопросами в индивидуальном порядке.
Свою марку Орасмяэ разрабатывала с целью создания альтернативы инъекциям ботокса. Сама Тийна не делает никаких уколов красоты, как говорит, не загоняется по поводу морщин и седины, а пользуется уходовой косметикой Meder, за качество и эффективность которой отвечает.
Предлагаем вам ТОП-20 советов от Тийны Орасмяэ-Медер
1. Как выбирать косметику? Здесь много критериев. Первый: какая ты сама, сколько времени готова тратить на обязательный уходовый ритуал. Это полторы минуты в день, но и их нужно находить дважды в день. Второй: вопрос соответствия. Уход за лицом должен быть приятным. Любите душистые кремы - пользуйтесь такими. Третий: косметика не должна быть слишком дорогой. Крем для глаз - это всего лишь крем для глаз, не стоит копить на него несколько лет. Четвертый: соответствие потребностям. Уход должен быть 3-этапным: очищение, антиоксидантная защита, дневной крем. Остальные средства дополнительные.
2. Не пренебрегайте тональниками. Они принимают удар внешних воздействий на себя, защищая вашу кожу. Вреда от них нет.
3. Тяжелый макияж, какой показывают в Инстаграме бьюти-инфлюэнсеры, не рекомендую.
4. Обязательно ли посещать косметолога? Менее 1% женщин в мире ходят к косметологу на постоянной основе. Даже хорошие косметологи говорят, что 1 процедура в месяц или 10 в год, результат не принесут. Лучше используйте уходовую косметику.
5. Вредно ли солнце? Все хорошо в меру. Мы потомки тех, кто жил под ультрафиолетом, и защита кожи у нас есть. Заверения о том, что солнцезащитные средства нужны нам 365 дней в году, - маркетинговые уловки, чтобы продать нам товар. Солнцезащитный крем нужен тогда, если индекс ультрафиолета более 4 единиц, а ты находишься на солнце 20 минут и более. В Эстонии такой индекс бывает в апреле. Сейчас он равен 0. Нет смысла использовать солнцезащитные кремы.
6. Кремы для тех, кому 40+, 50+, действительно работают для этого возраста? Ты не можешь определить, сколько лет твоей коже. Нельзя рассчитывать возраст кожи в отрыве от биологического возраста женщины. Если кожа спокойна, нет пигментных пятен, не чешется, не краснеет - ты все делаешь правильно.
7. Мышцы лица стареют, но поддаются тренировке. Нужно вести активный образ жизни. На 20-й минуте физической активности запускается синтез гиалуроновой кислоты, и никакая биоревитализация вам в таком случае не понадобится. Хорошее настроение, позитивная мимика поддерживают в тонусе нужные мышцы.
8. Если лоб напряжен - ждите двойного подбородка. Если расслаблен - все ок.
9. Романо-германские языки заставляют работать нижнюю часть лица. В славянских языках артикуляция сдержанная, поэтому нижняя треть лица часто оплывает.
10. Как постареть так, как француженки? Рассказы о том, что они волшебно стареют, сказка. Они просто не переживают из-за морщин. Красная помада, шарфик - и пошла. Я работала 15 лет в клинике на Лазурном берегу. И русские женщины всегда восхищаются француженками, хотят быть, как они, а француженки смотрят на русских с восторгом.
11. Уход становится более понятным. Потребность в средствах по уходу растет во всем мире. Но хочется, чтобы люди пользовались косметикой без фанатизма.
12. Когда начинать пользоваться косметикой? С 30-35 должен быть базовый ежедневный уход. Декоративной увлекаются в молодости.
13. Патчи, тканевые маски советую использовать раз в неделю
14. Стоит ли наращивать ресницы? Ресницы нам даны для того, чтобы в глаза не попадала грязь. Они расположены немного внахлест и создают поток воздуха перед глазом. Когда приклеивают искусственные ресницы, то такого потока уже нет, и наши глаза становятся уязвимыми, грязь легче попадает на роговицу. Наращенные ресницы не полезны. Они тяжелые, сужают поле зрения, не дают никакой защиты для глаза.
15. Подходит ли корейская косметика европейкам? Это качественные средства, без химических добавок. Но не все подходят для нас, например, осветляющие средства могут раздражать кожу европейки. Ежедневный уходовый ритуал корейской женщины состоит из 9 этапов, они привыкли к этому с детства. Какая наша женщина способна на такое? Я бы не стала брать корейские средства для глаз.
16. Плохо, если крем в баночке. Каждый раз, когда ты открываешь банку, на крем попадает множество микробов и грязи. Лучший вариант - флакон с вакуумной помпой.
17. Нужно ли пользоваться косметикой одной марки или можно использовать разную? Разная косметика может создать конфликт на коже, так как у разной косметики разная консервация. И невозможно предсказать, какие кросс-реакции могут появиться. В рамках одной линейки это легко предотвратить. Безопаснее держаться в рамках одного бренда.
18. Нельзя экономить на очищении. Плохое очищение способно убить результат от дорогого крема.
19. Есть ли средства с эффектом ботокса? Нет, кроме самого ботокса. Есть средства с миорелаксантами, они расслабляют мышцы. Но они неустойчивы и утрачивают свою пригодность при контакте с воздухом.
20. Кожа привыкает к косметике? Тут применимо правило: работает - не трогай. Советую три месяца не оценивать средство.