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Новый год начался по-мужски: 1 января в столице родилось семь мальчиков

Новорожденный. Иллюстративный снимок. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Кто-то в новогоднюю ночь режет салаты, кто-то веселится с друзьями в центре города, а кто-то рожает… Столичные роддома опубликовали информацию о том, сколько детей родилось 1 января.

«Новый год принес с собой и новых горожан! 1 января на свет появилось пятеро детей: две девочки и три мальчика. Первый ребенок в новом 2022 году родился в 6.37 утра», - пишут в Ида-таллиннской центральной больнице.

«В последний день года родилось шестеро детей: три мальчика и три девочки. Последним в 2021 году родился мальчик за четыре минуты до полуночи, в 23.56. А в 2.13 утра родился первый мальчик 2022 года. Всего 1 января на свет появилось четверо детей. Год начался по-мужски, потому что все новорожденные — мальчики», - пишут в Пельгулиннаском роддоме.

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