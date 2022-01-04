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Никакой едкой химии! Как очистить любую посуду от жира и нагара безопасно для здоровья тем, что есть на кухне

Электрическая плита. ФОТО: Postimees.ee

Запекали мясо или птицу, а теперь не знаете, как очистить любимый противень от жира и нагара? Не выносите едкую бытовую химию? Забываете надеть защитные перчатки, а потом не знаете, как привести руки в порядок? Все эти вопросы решает рецепт, речь о котором пойдет ниже. Простые безопасные средства помогут отлично очистить даже сильно загрязненную посуду, а использовать их можно, не надевая перчаток!

Итак, для борьбы с застывшим жиром и нагаром нам понадобятся: кипяток, бюджетный горчичный порошок и лимонная кислота, либо уксус. Отдельно нужно отметить, что губки, которыми будет проводиться последующая процедура мытья, должны быть качественными, например, предназначенными для очистки гриля, либо мягкие «скребки», пишет GreenWhite.su.

На место загрязнения насыпаем три столовые ложки (с горкой) порошка горчицы. Добавляем 2-3 столовые ложки лимонной кислоты или около 5 столовых ложек уксуса. Сверху наливаем кипяток. Воды должно быть столько, чтобы все загрязнения оказались погруженными в воду.

После этого любым подручным инструментом, например деревянной палочкой для суши, нужно тщательно перемешать все ингредиенты. Оставляем смесь работать где-то на час. Время от времени можно проходиться по загрязненной поверхности все той же палочкой.

По прошествии рекомендованного времени даже самый стойкий нагар отстает и может быт легко отмыт обычным средством для мытья посуды и губкой, или даже обычной салфеткой.

Осталось помыть посуду обычным способом, и она вновь — кристально чистая!

За подробностями можно обратиться к видео ниже.

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