Рецепт: как приготовить вкусную пиццу без муки
Эта картофельная пицца не потребует много времени, а духовка вообще не понадобится.
Эта картофельная пицца не потребует много времени, а духовка вообще не понадобится.
Узнайте, как приготовить вкусную пиццу без муки?
Вам понадобятся:
картофель – 3 шт;
яйца – 2 шт;
томаты – 3 шт;
колбаса, сыр – опционно;
перец, соль, масло, зелень – по вкусу.
Картошку моем, очищаем и натираем на терке. Разогреваем сковородку с маслом, отправляем туда картошку. Ложкой формируем ровный пласт жарим 10 минут с закрытой крышкой, пишет Wife.site.
Томаты и колбасу режем как для пиццы, трем сыр.
Яйца, соль, перец соединяем, вымешиваем и заливаем смесью картофельный пласт. Закрываем и жарим пару минут. затем переворачиваем.
Поверху прожаренной стороны распределяем колбасу, помидоры, раскладываем сыр. Накрываем крышкой, жарим еще 8 минут.
Снимаем крышку и даем пицце подрумяниться пару минут. Рубим зелень, посыпаем сверху.