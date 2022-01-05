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Рецепт: как приготовить вкусную пиццу без муки

ФОТО: Скриншот с wlife.site

Эта картофельная пицца не потребует много времени, а духовка вообще не понадобится.

Узнайте, как приготовить вкусную пиццу без муки?

Вам понадобятся:

картофель – 3 шт;

яйца – 2 шт;

томаты – 3 шт;

колбаса, сыр – опционно;

перец, соль, масло, зелень – по вкусу.

Картошку моем, очищаем и натираем на терке. Разогреваем сковородку с маслом, отправляем туда картошку. Ложкой формируем ровный пласт жарим 10 минут с закрытой крышкой, пишет Wife.site.

Томаты и колбасу режем как для пиццы, трем сыр.

Яйца, соль, перец соединяем, вымешиваем и заливаем смесью картофельный пласт. Закрываем и жарим пару минут. затем переворачиваем.

Поверху прожаренной стороны распределяем колбасу, помидоры, раскладываем сыр. Накрываем крышкой, жарим еще 8 минут.

Снимаем крышку и даем пицце подрумяниться пару минут. Рубим зелень, посыпаем сверху.

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