7 коварных мифов о стирке, которые опасны для одежды и машинки

Чем больше порошка, тем чище одежда

Считается, что большое количество чистящего вещества помогает машинке лучше отстирывать вещи. Это неправда. Переизбыток стирального порошка образует много пены, которая уменьшает трение ткани, снижает качество очистки. После полоскании он частично остается в волокнах, а вместе с ним и молекулы грязи.

Все микробы погибают только в горячей воде

Действительно, микробы и бактерии погибают при 90 градусах. Но такая температура не приемлема для очистки большинства вещей. Так что же делать? Не полагайся исключительно на воду, добавь в лоток дезинфицирующее средство — например, отбеливатель с хлором. После стирки прогладь вещи горячим утюгом или обработай паром.

Не имеет значение, в каком виде загружать вещи

Отсортировать белье на белые, темные и цветные вещи недостаточно. Перед стиркой проверь карманы на наличие денег, ключей, мусора, застегни пуговицы и молнии, выверни одежду наизнанку. Белье останется целым и невредимым, а фильтр машинки не забьется посторонними предметами.

Отбеливатель делает белые вещи чище

Если в лоток добавить отбеливатель на основе хлора и стиральный порошок, они могут нейтрализовать друг друга. Ожидание — белоснежные вещи. Реальность — грязное серое белье. Как лучше? Заливай отбеливающее средство через 5-10 минут после начала цикла.

Вещи не сядут, если стирать в прохладной воде

Влияет не только температура: вещи деформируются из-за трения, при отжиме, во время сушки в барабане. Переживаешь, что ткань даст усадку? Внимательно читай этикетку и следуй рекомендациям. Если производитель советует стирать вручную, не стоит очищать в машинке.

Стиральную машину не нужно чистить

В процессе стирки на фильтре, нагревателе, сливном шланге оседают волокна ткани, волосы, шерсть животных и другой мусор. Влажная среда способствует гниению, размножению плесневого грибка, появляется неприятный затхлый запах.

Как чистить технику:

раз в 2-3 месяца запускай стирку вхолостую на режиме 60 градусов с добавлением столового уксуса;

после каждого цикла протирай насухо резиновую манжету и барабан;

оставляй дверцу и лоток открытыми.

Если стирать в общественных прачечных, можно заразиться венерическими заболеваниями