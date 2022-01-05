Разгрузочный день после праздников: как его провести без вреда для здоровья

С чего начать разгрузочный день, голодать?

Тем, кто ведет достаточно активный образ жизни и в остальное время питается рационально, эти килограммы не страшны, они "уходят" за неделю после праздников. Но большинство офисных работников или тех, кто ведет сидячий образ жизни и не придерживаются здорового рациона, становятся тяжелее надолго, порой навсегда.

Главные правила Международного разгрузочного дня – это соблюдать баланс белков, жиров, углеводов и расходовать больше калорий чем потребляешь. Собственно, это основные принципы для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы и удержать вес в норме.

И для этого не нужно голодать, сесть на жесткую диету или переходить на моно-питание как краткосрочно, так и длительно.

Если вы будете голодать постоянно – то до проблем с внутренними органами рукой подать. Задача физиологического похудения, в котором лишний вес не возвращается, наоборот – разогнать замедленный обмен веществ.

Как начать меньше есть после праздников?

Постарайтесь в первую очередь свести к минимуму быстрые углеводы – это сладости, выпечку, сладкие фрукты, жирную пищу (фастфуд). Быстрые углеводы ведут к нестабильности сахара в крови, перепадам настроения и вызывают еще большую тягу к еде, когда на самом деле никакой необходимости принять пищу нет.

Налегайте на овощи, а не на фрукты. Высокое содержание фруктозы в цитрусах и фруктах, (особенно бананах, винограде, грушах и других фруктах с высоким гликемическим индексом), организм переварит в сахар и отложит в виде жировых запасов. Поэтому фрукты едим умеренно и в первой половине дня.

Не забывайте пить достаточно жидкости, а именно, чистую питьевую воду. Не обязательно пресловутые 2 литра, но помните, что чай, кофе, соки не заменяют воду, пить нужно много, это важно для похудения и здоровья в целом.

Какие продукты помогут похудеть

Не забывайте полноценно завтракать – лучше выбирать белковые завтраки. Такой утренний прием пищи поможет длительнее чувствовать себя сытым, а значит – не переедать за обедом. Сыр или творожные сырники, запеканка, яйца (омлет, глазунья, яйца пашот), салаты из свежих овощей или овощное рагу, запеченные овощи. Первая половина дня – отличное время для приема фруктов.

Вообще старайтесь есть чаще, но более мелкими порциями. Сильного голода также не следует допускать, иначе потом рискуете переесть. Принимая пищу, важно ее тщательно пережевывать и не спешить. На обед, когда система пищеварения наиболее активна, хорошо съесть мясо, рыбу, сложные углеводы – цельнозерновые крупы (варите каши), снова овощи.

В конце обеда можно съесть небольшой фрукт, тогда вечером будет меньше тянуть на сладкое. На ужин не следует нагружаться тяжелой сытной пищей, как и ложиться спать голодным. Не наедайтесь перед тем, как лечь в кровать – поужинайте за 1,5 -2 часа до сна.

А какую активность для похудения выбрать?

Конечно же правильно составленный рацион – это первый залог успеха. Но в комплексе с правильно подобранными физическими нагрузками прийти в форму станет легче и быстрее. Спорт помогает ускорить метаболизм, укрепить мышцы, держать тонус кожи.