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Тает на глазах! Полина Гагарина ужаснула костлявыми фото

Полина Гагарина в сериале "Бывшие" ФОТО: скриншот видео

Полина Гагарина появилась на эстраде, когда еще была девушкой в теле. Но такой певица проходила недолго, потом она активно взялась за себя и похудела. Стала наполовину меньше, чем тогда, когда только взошла на звездный олимп, сообщает Starhit.

Поклонники восхищались ее трудом, выдержкой, мотивацией. Сама певица утверждает, что сбросила 44 килограмма. Даже после каждых родов в течение трех месяцев ей удавалось сбросить лишний вес. Но сейчас ее худоба выглядит ужасающе — одна кожа да кости. Подписчики в Instagram откровенно напуганы таким внешним видом, но певица не считает нужным перед кем-либо оправдываться за свою фигуру и на комментарии хейтеров не отвечает.

Напомним, недавно Полина Гагарина вместе с детьми переехала в новый дом. 34-летняя певица недавно развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Сам развод был усеян скандалами и слухами, но потом экс-супруги «подписали мировую» и сейчас общаются без обид, не давая повода для новых слухов. Изначально Дмитрий имел претензии к певице по поводу ее запрета на встречи с дочерью. Но со временем мужчина отозвал свой судовой иск.

Сейчас о личной жизни певицы ничего не известно. В процессе развода бывший муж приписывал ей роман с Владимиром Чиняевым (продюсер певицы — прим. «СтарХита»), но так эти слухи и не нашли своего подтверждения. Сейчас певица активно принимает участие в различных музыкальных шоу и занимается воспитанием детей.

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