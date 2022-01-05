Тает на глазах! Полина Гагарина ужаснула костлявыми фото

Поклонники восхищались ее трудом, выдержкой, мотивацией. Сама певица утверждает, что сбросила 44 килограмма. Даже после каждых родов в течение трех месяцев ей удавалось сбросить лишний вес. Но сейчас ее худоба выглядит ужасающе — одна кожа да кости. Подписчики в Instagram откровенно напуганы таким внешним видом, но певица не считает нужным перед кем-либо оправдываться за свою фигуру и на комментарии хейтеров не отвечает.

Напомним, недавно Полина Гагарина вместе с детьми переехала в новый дом. 34-летняя певица недавно развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Сам развод был усеян скандалами и слухами, но потом экс-супруги «подписали мировую» и сейчас общаются без обид, не давая повода для новых слухов. Изначально Дмитрий имел претензии к певице по поводу ее запрета на встречи с дочерью. Но со временем мужчина отозвал свой судовой иск.