Почему при похудении вес прибавляется, а объем уходит
Подобная ситуация является довольно распространенной, если мы говорим не просто о худеющих, а о тех, кто худеет при помощи физической нагрузки, пишет wday.ru.
Подобная ситуация является довольно распространенной, если мы говорим не просто о худеющих, а о тех, кто худеет при помощи физической нагрузки, пишет wday.ru.
Активно занимаясь спортом, мы, как правило, теряем жир, но наращиваем мышечную массу, что может приводить либо к так называемому плато — когда вес стоит на одном месте и никуда, как вам кажется не двигается, либо даже о небольшом наборе веса.
Из общих рекомендаций можно отметить несколько важных моментов. В первую очередь, обратите внимание, какую часть в вашим питании занимают быстрые углеводы. Возможно, вес стоит из-за того, что не смотря на активный образ жизни, вы продолжаете поглощать сладкое в больших количествах. Причиной того, что вы никак не можете достичь результатов, может быть употребление соли, жирной пищи, фастфуда, который очень калориен и т.д. То есть всегда нужно отслеживать питание, так как именно в нем чаще всего обнаруживаются пробелы.