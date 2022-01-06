Почему при похудении вес прибавляется, а объем уходит

Активно занимаясь спортом, мы, как правило, теряем жир, но наращиваем мышечную массу, что может приводить либо к так называемому плато — когда вес стоит на одном месте и никуда, как вам кажется не двигается, либо даже о небольшом наборе веса.

И то, и другое пугать не должно. Опытные тренеры часто говорят о том, что реальное похудение нужно проверять с сантиметром в руках. Если вы занимаетесь спортом, то должны чувствовать похудение в объемах, а не в килограммах. При этом замерять следует все: верхнюю часть рук, бедра, талию, ягодницы, грудь.

Если вы понимаете, что в объемах вы реально уменьшаетесь, что кстати может быть заметно и по одежде, которая становится свободней, начинает по-другому на вас сидеть, значит, все в порядке. Вы одновременно и худеете, и наращиваете мышечную массу. Поэтому не стоит циклиться на том, что показывает стрелка весов.

Опять же необходимо учитывать, что обычные весы не показывают нам подробно, что и сколько весит в нашем теле. Они показывают итоговую цифру, которая является общим показателем веса костной системы, мышц, жидкости и жира. Поэтому иногда стоит проверять свой вес, например, после интенсивных силовых тренировок, когда вы теряете много жидкости. И если вы действительно хорошо поработали, цифра на весах может вас приятно удивить — похудение в результате такой тренировки возможно до 2 кг. Но как только вы вернетесь в прежнее русло, то и вес станет прежним. Это в очередной раз доказывает, что цифры на весах — вещь условная.

Тем не менее, если вас это беспокоит, и вы хотите достичь большего. Нет ничего невозможного. Идеальным решением в данном случае являются индивидуальные тренировки, где тренер не только прописывает вам программу занятий с учетом ваших пожеланий, но и дает рекомендации по питанию — они, как правило, индивидуальные.