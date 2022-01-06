Нормально ли мыть голову каждый день

Каждая девушка мечтает, чтобы волосы были чистыми как можно дольше. Есть же счастливицы, которым действительно достаточно один раз помыть голову, и как завидуют им те, кто обречен на ежедневные «муки и страдания».

Давайте же разберемся, почему волосы становятся жирными. Виной всему — работа сальных желез, которые вырабатывают себум (в народе еще называют «кожным салом»), чтобы защитить кожу от сухости и воздействий окружающей среды. И чем активнее работают сальные железы, тем быстрее волосы будут становиться грязными. Логичное решение такой проблемы — мыть голову чаще. Но как часто мыть голову нормально? Можно ли мыть волосы каждый день? Не вредно ли это?

— Голову надо мыть по мере необходимости и по вашему комфорту, — говорит эксперт wday.ru. — Если хочется делать это каждый день — делайте. Только не забудьте правильно подобрать средства для ежедневного применения. Чувствуете себя комфортно, когда моете голову раз в неделю? Пускай так и будет.