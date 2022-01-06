Мясников назвал неожиданный симптом онкологии у женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что обильных рост волос на лице и руках у женщины может быть симптомом онкологии или других не менее серьезных заболеваний. Своим экспертным мнением на этот счет специалист поделился в эфире авторской телепередачи «Доктор Мясников».

Женские «усики» и изобилие волос на руках может свидетельствовать о нарушении работы эндокринной системы. Создается дисбаланс гормонов, когда уровень тестостерона в крови женщины значительно повышается. При нормальных здоровых показателях, у среднестатистической женщины количество тестостерона в десять раз меньше, чем у мужчины, утверждает доктор.

Проблемы с гормонами, по словам специалиста, могут указывать на онкологию. «Если вдруг у женщины вдруг начинают на лице расти волосы, она идет к косметологу, однако рост волос на лице и руках может быть симптомом опасного заболевания, такого как рак яичников и надпочечников. Но чаще всего это поликистоз яичников», — заявил Мясников.

Он добавил, что женщины с растительностью на лице чаще других страдают не только онкологическими заболеваниями, но и имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.