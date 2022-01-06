Купите самые дешевые губки и держите их в холодильнике: делимся хозяйской хитростью

Если вы храните овощи и фрукты в нижнем отсеке холодильника, то положите губку в него. Чтобы эффект был максимальным, следует застелить дно контейнера поролоновыми губками, а сверху сложить плоды, пишет GreenWhite.su.

Метод 1

Если просто положить губку в холодильник, то она впитает все неприятные запахи. Поэтому сначала его следует тщательно вымыть. Затем делаем содовый раствор и смачиваем в нем губку. На каждую полочку можно положить одну губку из поролона. После этого можно не волноваться, что в холодильнике будет неприятный запах. Поролоновое изделие все впитает в себя.

Также чтобы устранить неприятные запахи, достаточно поставить в холодильник емкость с солью или содой. Однако тогда существует риск рассыпать продукт. Губка, смоченная в содовом растворе – более удобный вариант.

Метод 2

Окунаем губку в воду и кладем в морозилку. При любой травме она станет «спасательным кругом».

Чтобы избавиться от болевых ощущений потребуется достать замороженную губку и приложить к месту ушиба.

Метод 3

Для этого метода тоже потребуются губки из морозильной камеры. Как использовать в этот раз? Для охлаждения вина или шампанского. Нет, бросать губку в бокал с вином не стоит. Достаточно положить бутылку вина в емкость с поролоновыми губками и напиток охладится.

Метод 4

Для этого способа губки снова подвергают заморозке. Поролон является одним из материалов, который отлично поддерживает температуру. Поэтому губки подойдут для сумки-холодильника. Они выполнят роль охлаждающего элемента. Это просто находка для любителей пикников.