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Семь советов Александра Рогова, которые помогут создать безупречный образ

Мастер-класс Александра Рогова в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Рекомендации стилистов не всегда индивидуальны, но есть ряд советов, которые подойдут абсолютно всем. Эти фишки стоит использовать каждой женщине, чтобы добиться безупречного гардероба.

1. Нейтрализация

Используйте этот прием, чтобы нивелировать чрезмерную вычурность каких-либо вещей. Любой предмет базового типа нейтрализует нарядность, делает образ лаконичнее, проще. А значит дороже. Брючный костюм наденьте с белой футболкой и получится не строгий, а расслабленный и стильный ансамбль.

2 Своя база

Юбка-карандаш, рубашка, блузка, классические брюки, пиджак — капсула, которая может использоваться всеми женщинами. Но помните, что база тоже может быть индивидуальной. Выберите юбку классического кроя эффектной расцветки или пиджак с декором, пишеет Zhurnal-lady.com.

3 Ревизия гардероба

Регулярно проводите проверку гардероба, каждый сезон стоит разбирать вещи и проверять качество базы. Все, что выглядит не идеально, лучше выбросить, а одежду не по сезону уберите подальше.

4 Соразмерность

Помните о том, что размер имеет огромное значение. Если вы миниатюрная, выбирайте соответствующие аксессуары. Крупная дама с микросумкой будет выглядеть смешно. Все должно быть гармонично и соразмерно. Это касается и размера рисунков, принтов.

5 Небрежность

Излишняя аккуратность не всегда идет на пользу образу, тем более, что сейчас в топе небрежность и легкость. Конечно все хорошо в меру, вещи должны быть выключенными, чистыми. А вот закатанные рукава — шикарная деталь.

6 Дорогие аксессуары

Одежду можно смело приобретать в масс-маркете, но обувь и сумку лучше покупать в дорогих магазинах узнаваемых брендов. Такие детали делают образ статуснее.

7 Оверсайз

Оверсайз идет не всем и не всегда уместен, но умеренно свободный крой вполне неплохое решение. Не покупайте слишком облегающую одежду, особенно жакеты, верхнюю одежду.

Эти советы достаточно простые и доступны для каждой женщины, которая хочет выглядеть эффектно.

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