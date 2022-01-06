Семь советов Александра Рогова, которые помогут создать безупречный образ

1. Нейтрализация

Используйте этот прием, чтобы нивелировать чрезмерную вычурность каких-либо вещей. Любой предмет базового типа нейтрализует нарядность, делает образ лаконичнее, проще. А значит дороже. Брючный костюм наденьте с белой футболкой и получится не строгий, а расслабленный и стильный ансамбль.

2 Своя база

Юбка-карандаш, рубашка, блузка, классические брюки, пиджак — капсула, которая может использоваться всеми женщинами. Но помните, что база тоже может быть индивидуальной. Выберите юбку классического кроя эффектной расцветки или пиджак с декором, пишеет Zhurnal-lady.com.

3 Ревизия гардероба

Регулярно проводите проверку гардероба, каждый сезон стоит разбирать вещи и проверять качество базы. Все, что выглядит не идеально, лучше выбросить, а одежду не по сезону уберите подальше.

4 Соразмерность

Помните о том, что размер имеет огромное значение. Если вы миниатюрная, выбирайте соответствующие аксессуары. Крупная дама с микросумкой будет выглядеть смешно. Все должно быть гармонично и соразмерно. Это касается и размера рисунков, принтов.

5 Небрежность

Излишняя аккуратность не всегда идет на пользу образу, тем более, что сейчас в топе небрежность и легкость. Конечно все хорошо в меру, вещи должны быть выключенными, чистыми. А вот закатанные рукава — шикарная деталь.

6 Дорогие аксессуары

Одежду можно смело приобретать в масс-маркете, но обувь и сумку лучше покупать в дорогих магазинах узнаваемых брендов. Такие детали делают образ статуснее.

7 Оверсайз

Оверсайз идет не всем и не всегда уместен, но умеренно свободный крой вполне неплохое решение. Не покупайте слишком облегающую одежду, особенно жакеты, верхнюю одежду.