Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 января

Согласно прогнозам, на этой неделе будет два негативных дня — 14 и 16 января. В это время женщинам лучше отдыхать и заниматься простыми делами, без рисков и авантюр.
Представительницам данного знака звезды сулят удачу, так что многие события в жизни Овнов на этой неделе сложатся наилучшим образом. Астрологи советуют пользоваться случаем и достигать поставленных ранее целей в любви и делах. В январе ветер будет попутным в финансовой сфере, так что успех будет рядом.
Прекрасным Тельцам необходимо всегда оставаться в тонусе, чтобы преодолевать трудности максимально быстро и легко. Эта неделя может быть непредсказуемой не только из-за Меркурия. Астрологи советуют тщательнее выбирать круг общения, так как карты будут спутаны и у окружающих. Если Тельцы уже давно находятся в токсичных отношениях, будь то неравноценная дружба или любовная зависимость, пришло время активных действий. Отказавшись от изживших себя отношений сейчас, можно значительно улучшить качество своей жизни.
У Близнецов прекрасного пола ожидается непростая неделя, потому что ночные светила будут наполнять этих женщин тревогой. Ретроградный Меркурий будет очень ощутим, поэтому женщинам-Близнецам рекомендуется не торопиться с решениями, особенно если они касаются денег. Рекомендуется принимать любую помощь со стороны близких.
Прекрасным Ракам лучше сейчас не оборачиваться назад, обращая внимание на ошибки прошлого. Начать неделю лучше с уборки дома. Это поможет снизить негативный эффект от ретро Меркурия. Есть и несколько других важных причин навести порядок. Все, что нужно сейчас женщинам этого знака, — вера в себя. Любое непредвиденное происшествие может лишить хорошего настроения, но нужно держать себя в руках. Астрологи рекомендуют чаще общаться с оптимистами, ведь такие люди повысят настроение и боевой дух Раков, а это именно то, что им нужно.
Судьбой управляют не звезды с планетами. Они лишь меняют условия. На самом деле судьба в руках силы разума и подсознания. У Львов очень сильный характер, но эти женщины на текущей неделе могут пережить некоторый энергетический упадок. В этот период стоит уделить внимание отношениям — уже созданным или намечающимся новым. То, что произойдет в этой сфере с 10 по 16 января, охарактеризует ближайшие несколько недель или даже весь 2022 год. Львам противопоказано сомневаться в себе и своих силах. Настало время сказать «да» своему счастью.
Представительницам данного знака астрологи рекомендуют заняться работой и получением новых знаний. Важно помнить, что любую проблему можно решить мирно. Энергетика Меркурия во второй половине недели может заставить проявлять ненужную агрессию, поэтому прекрасные Девы забудут о том, что конструктивный диалог лучше негатива. Усилия, которые приложат Девы к работе и бизнесу в этот период, непременно окупятся.
Весам стоит заняться своей внешностью. Можно обновить гардероб, заняться омолаживающими процедурами. Растущая Луна для этого подходит наилучшим образом. Также полезно будет поставить перед собой цели на будущее, но не просто ограничиться словами, а начать идти к ним уже сейчас. Если не сворачивать с намеченного курса, то уже к концу месяца получится отпраздновать первые победы. Самое главное сейчас — заставить себя выйти из состояния постпраздничной слабости.