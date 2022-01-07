Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 января

Согласно прогнозам, на этой неделе будет два негативных дня — 14 и 16 января. В это время женщинам лучше отдыхать и заниматься простыми делами, без рисков и авантюр.

Женщина-Овен

Представительницам данного знака звезды сулят удачу, так что многие события в жизни Овнов на этой неделе сложатся наилучшим образом. Астрологи советуют пользоваться случаем и достигать поставленных ранее целей в любви и делах. В январе ветер будет попутным в финансовой сфере, так что успех будет рядом.

Женщина-Телец

Прекрасным Тельцам необходимо всегда оставаться в тонусе, чтобы преодолевать трудности максимально быстро и легко. Эта неделя может быть непредсказуемой не только из-за Меркурия. Астрологи советуют тщательнее выбирать круг общения, так как карты будут спутаны и у окружающих. Если Тельцы уже давно находятся в токсичных отношениях, будь то неравноценная дружба или любовная зависимость, пришло время активных действий. Отказавшись от изживших себя отношений сейчас, можно значительно улучшить качество своей жизни.

Женщина-Близнецы

У Близнецов прекрасного пола ожидается непростая неделя, потому что ночные светила будут наполнять этих женщин тревогой. Ретроградный Меркурий будет очень ощутим, поэтому женщинам-Близнецам рекомендуется не торопиться с решениями, особенно если они касаются денег. Рекомендуется принимать любую помощь со стороны близких.

Женщина-Рак

Прекрасным Ракам лучше сейчас не оборачиваться назад, обращая внимание на ошибки прошлого. Начать неделю лучше с уборки дома. Это поможет снизить негативный эффект от ретро Меркурия. Есть и несколько других важных причин навести порядок. Все, что нужно сейчас женщинам этого знака, — вера в себя. Любое непредвиденное происшествие может лишить хорошего настроения, но нужно держать себя в руках. Астрологи рекомендуют чаще общаться с оптимистами, ведь такие люди повысят настроение и боевой дух Раков, а это именно то, что им нужно.

Женщина-Лев

Судьбой управляют не звезды с планетами. Они лишь меняют условия. На самом деле судьба в руках силы разума и подсознания. У Львов очень сильный характер, но эти женщины на текущей неделе могут пережить некоторый энергетический упадок. В этот период стоит уделить внимание отношениям — уже созданным или намечающимся новым. То, что произойдет в этой сфере с 10 по 16 января, охарактеризует ближайшие несколько недель или даже весь 2022 год. Львам противопоказано сомневаться в себе и своих силах. Настало время сказать «да» своему счастью.

Женщина-Дева

Представительницам данного знака астрологи рекомендуют заняться работой и получением новых знаний. Важно помнить, что любую проблему можно решить мирно. Энергетика Меркурия во второй половине недели может заставить проявлять ненужную агрессию, поэтому прекрасные Девы забудут о том, что конструктивный диалог лучше негатива. Усилия, которые приложат Девы к работе и бизнесу в этот период, непременно окупятся.

Женщина-Весы