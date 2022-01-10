День мясоеда: вспоминаем рецепт забытого блюда — Шпундра

На столе появлялось мясо — в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед».

В это время начиналась пора свадеб. Когда, как не в Мясоед, семьи молодых могли накрыть богатый стол для гостей? А поскольку Рождественский мясоед был долгим (он продолжался до Масленицы), времени для веселых брачных обрядов и застолий вполне хватало.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили люди.

Забытый рецепт — Шпундра

Это славянское блюдо, родом с территории современной Украины, которое традиционно готовят из свинины и свеклы. Если вы никогда не готовили шпундру и сочетание свинины с маринованной свеклой кажется вам необычным, просто попробуйте и возможно, это блюдо станет вашим праздничным либо вовсе повседневным, пишет шеф-повар Клопотенко, который упростил рецепт и поделился им в своем блоге.

Перед тем, как перейти к пошаговому рецепту, расскажу, какие ингредиенты можно добавлять в шпундру.

Готовим шпундру: 3 совета

Мясо. Для шпундры традиционно используют свинину, но можно экспериментировать, взяв телятину, курятину или вовсе баранину. Также можно использовать микс из мяса.

Специи и добавки. Раньше шпундру заправляли мукой или пареным перетертым пшеном и добавляли сметану. Я же решил сделать более современный рецепт, добавив чеснок, белый хрен и веточки тимьяна. Получилось пикантно и остро. Вы же можете добавлять специи, ориентируясь на свой вкус, добавляя, например, имбирь и цедру лимона.

Секретный ингредиент. Раньше в шпундру вино не добавляли, но, если вы хотите усилить вкус блюда, бокал белого столового вина будет очень кстати. Просто попробуйте.

ИНГРЕДИЕНТЫ

300-500 г свиного ошейка

3 свеклы

1 ст. л. уксуса

2 луковицы

3 ст. л. сметаны

1 ч. л. сладкой горчицы

3 зубчика чеснока

1 ст. л. подсолнечного масла

50 г сливочного масла

2 ст. л. муки

2 ст. л. белого хрена

5 веточек тимьяна

2 ст. л. сметаны

2 томата

50 мл воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления шпундры.

ШАГ 2. Возьмите 300-500 г свинины, порежьте крупными кусками, посолите и поперчите по вкусу. Затем натрите 1 ч. л. сладкой горчицы и 1 ст. л. подсолнечного масла.

ШАГ 3. Одну луковицу нарежьте полукольцами, а 3 зубчика чеснока придавите плоской стороной лезвия ножа. Выложите свинину на противень вместе с луком и чесноком, запекайте при 180 градусах 40 минут. Когда готовое мясо немного остынет, отделите его от ребер. Если вы использовали свиной ошеек, то просто нарежьте мясо на более мелкие кусочки.

ШАГ 4. Возьмите 3 небольшие свеклы, хорошо помойте и запекайте в духовке примерно 1-1,5 часа, в зависимости от размера. Я советую выбрать более мелкую свеклу и объединить процесс запекания вместе с мясом. В таком случае мясо вы достанете из духовки немного раньше, чем свеклу. Когда свекла запечется, нарежьте ее полукольцами и переложите в сотейник или миску.

ШАГ 5. Добавьте 1 ст. л. уксуса и залейте водой так, чтоб вода полностью покрывала свеклу. Оставьте на 40 минут. Вторую луковицу нарежьте мелким кубиком.

ШАГ 6. Разогрейте большую сковороду с 40 г сливочного масла, добавьте натертые два томата. Добавьте 2 ст. л. муки, поперчите и посолите по вкусу. На другой сковороде обжарьте лук 1-2 минуты.

ШАГ 7. В сковороду к томату добавьте нарезанное кусочками мясо и обжаренный лук, а также свеклу.

ШАГ 8. Возьмите 2 ст. л. сметаны, разведите 50 г воды и влейте к мясу и свекле. Тушите 5 минут. При подаче добавьте к шпундре тертые 1-2 ст. л. белого хрена и веточки тимьяна.