Одиннадцать вещей в доме, от которых нужно избавляться безо всяких угрызений совести

Мы поддерживаем идею периодического расхламления и надеемся, что пункты этой статьи помогут вам эффективно расчистить домашнее пространство, пишет AdMe.ru.

Тапочки

Этот предмет домашнего гардероба мы часто получаем в подарок на Новый год, иногда они нам достаются бонусом при покупке обуви, либо же мы привозим одноразовые из отелей или прихватываем на спа-процедурах. В итоге на полке скапливается гора тапок друг на друге: какие-то уже потертые, потому что любимые; какие-то ни разу не надетые, потому что неудобные. А также важно помнить, что средний срок службы тапочек намного короче, чем у уличной обуви. Тапочки нужно менять примерно раз в год.

Однотипная одежда

Иногда мы просто забываем, что у нас уже есть условное платье в горошек или рубашка с геометрическим узором, и покупаем аналогичный предмет одежды. Одно дело, если в шкафу есть несколько однотипных базовых вещей — например, черные футболки или джинсы. Но почти одинаковые нетипичные вещи будут просто пылиться на вешалке.

Спортивная форма

Спортивная форма изнашивается быстрее, чем повседневная одежда. Особенно это касается лифчика, который мы не привыкли менять так часто, как лосины или футболки. Хотя именно он плотнее всего соприкасается с телом, и важно, чтобы в нем было удобно, нигде не натирало и не давило. Поэтому спортивные лифчики, которые носятся постоянно, следует заменять каждые шесть месяцев.

Обувь, привезенная из отпуска

Когда мы находимся на отдыхе и у нас в прямом смысле морское настроение, просто невозможно удержаться от того, чтобы не купить сандалии с ракушками или пластиковыми цветочками. Они идеально подходят к развевающемуся летнему платью, и в них так удобно ходить по мягкому песку от отеля до пляжа. Только вот в городских реалиях мы их не носим, ведь настроение уже не то, и к городской одежде такая обувь не подходит, да и будет неуместна.

Ободки с аппликацией

Иногда у нас дома оказываются такие предметы, которые обычно мы и не купили бы. К таким находкам относятся ободки с помпонами или цветочной аппликацией. Они могут храниться в нашем комоде, потому что когда-то у ребенка был утренник и такие украшения были приобретением специально к этому случаю или они стали дополнением к подарку. Может быть, поначалу они даже кажутся нам красивыми, но в повседневной жизни совершенно неудобны, ведь обнаруживается, что за них цепляются волосы. Хотя бы раз в год стоит пересматривать свой шкафчик на предмет таких залежей.

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