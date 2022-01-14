Какие продукты следует солить до начала их приготовления, а какие - после?

Например, крупы и бобовые необходимо солить в начале приготовления. Потому что соль помогает гороху, фасоли и перловке готовиться быстрее, тем самым экономя время приготовления.
Мучные изделия, в том числе пельмени, цеппелины, клецки и вареники, необходимо класть в кипящую воду, в которую уже добавлена соль. В свою очередь, морковь и свеклу нужно варить в несоленой воде, чтобы овощи сохранили форму.
В суп соль нужно добавлять за несколько минут до конца готовки, когда вода кипит.
Грибы стоит солить в самом начале приготовления, так как если посолить их в конце - они сожмутся, пишет RUS TVNET.
К жареной картошке соль добавляют за пять минут до конца готовки - тогда у нее будет хрустящая корочка.
В свою очередь, с картофельным пюре все наоборот. Картофель нужно солить в самом начале варки, чтобы он быстрее сварился.
Мясные блюда при варке солят в самом начале, при запекании и жарке - в конце.
Рыбные блюда следует солить за пять минут до конца, чтобы рыба не потеряла форму.
Омлет нужно посыпать солью незадолго до подачи, а если он с колбасой или беконом, то лучше вообще его не солить.