Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 января

Прошлое над настоящим уже не будет столь властно. Астрологи считают, что на этой неделе нужно прислушиваться к интуиции.

Женщина-Овен

Хаос сменится порядком, поэтому Овнам будет намного проще принимать решения в работе и делах. Уран подарит насыщенную неделю, полную открытий. Эти женщины с полным запасом сил и энергии смогут изменить настоящее и правильно спланировать будущее. Всем, кто хочет найти вторую половинку, астрологи советуют узнать знак того, кто им нравится. Это поможет выяснить, какие женщины тому или иному мужчине нравятся больше всего. Это облегчит завоевание его сердца.

Женщина-Телец

В общении с близкими Тельцам понадобится чуть больше терпения. На этой неделе могут возникнуть небольшие, но важные разногласия, которые не стоит использовать как повод для ссоры. Ночные светила в идеальном положении для планирования дел. Неделя обеспечит Тельцам хорошее настроение. Чтобы сохранить его, не стоит слишком много думать о прошлом. Сейчас важно показать близким, что их любят и ценят. А вот желание отстоять свое мнение любой ценой может привести к проблемам.

Женщина-Близнецы

Этим женщинам стоит как можно меньше лгать, ведь обман может обернуться против них. Только искренность поможет проложить дорогу к новым победам в любви, делах, работе. Любые сложновыполнимые задачи могут принести желаемое, поэтому астрологи советуют женщинам этого знака подкреплять свежие идеи действиями и не бояться перемен. Больше осторожности и сдержанности потребуется в общении с близкими: есть риск наговорить лишнего.

Женщина-Рак

В период с 17 по 23 число ни в коем случае нельзя раскрывать чужие секреты, выдавать конфиденциальную информацию. Сдержанность предпочтительнее общительности и импульсивности для женщин этого знака. Уран поможет Ракам прекрасного пола выявить проблемы со здоровьем и биополем. Если это так, Ракам необходимо стать нежнее и заботливее ко второй половинке и близким людям.

Женщина-Лев

Неделя подарит Львицам свободу и оптимизм, а значит, самое время улучшить свои отношения с близкими, коллегами, друзьями. Также в этот период возможны новые знакомства. Перед тем, как начинать новые отношения, стоит узнать характер человека получше. Можно подключить интуицию, ведь она тоже будет на высоте. Осторожность Львам сейчас точно не помешает.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе могут стать очень романтичными. Своим природным очарованием они способны будут превратить в праздник любой день недели. К сожалению, вместе с удачей и позитивной энергией звезд может прийти и негативная энергия от недоброжелателей. Не стоит высматривать врага в каждом знакомом — так можно растерять всех друзей. Большой плюс для этих женщин состоит в том, что они могут узнать нечто очень важное.

Женщина-Весы