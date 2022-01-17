Как сохранить укладку под шапкой? Советы от профессионала

Есть ли жизнь прически после шапки? Ненавистные головные уборы заставляют нас задумываться об этом каждый раз, когда за окном минусовая температура. Но из любой бьюти-проблемы всегда можно найти бьюти-выход!

Колорист, тренер международного проекта для парикмахеров Hair Expert Анастасия Красик поделилась с woman.ru секретами, как сохранить идеальную укладку под шапкой.

Правило №1: хорошо просушите волосы

Это первое и самое важное правило — перед тем, как надевать шапку, вам нужно тщательно просушить волосы и у корней, и у кончиков. Это позволит максимально долго сохранить укладку не только под шапкой, но и в целом — до следующего мытья головы.

Правило №2: не используйте укладочные средства, которые склеивают волосы

Анастасия не рекомендует использовать средства для укладки, склеивающие волосы: муссы, пенки, лаки и др. В этом случае под шапкой создастся парниковый эффект, и прическа неизбежно теряет форму.

Правило №3: если у вас косой пробор, перекиньте волосы на другую сторону

Это очень простое, но эффективное правило для тех, кто разделяет волосы на косой пробор. Просто перекиньте волосы на другую сторону перед тем, как надеть шапку, а после — верните волосы в привычный пробор. Небольшой лайфхак — лучше носить шапки с мягкой резинкой, которые прижимают волосы к голове не очень плотно.

Правило №4 — не заправляйте волосы за уши во избежание заломов

Перед тем как надеть шапку, не убирайте волосы за уши, так как на них могут остаться заломы. Лучше распределить передние пряди вдоль лица.

Правило №5 — если у вас прямой пробор, сделайте его зигзагообразным

Это очень действенный совет для девушек с прямым пробором. Для того, чтобы сделать зигзагообразный пробор, вам понадобится расческа (но можно сделать это и руками). Расчешите волосы, а затем рукой или расческой проведите по линии пробора зигзагообразную линию и распределите волосы в соответствии с этой формой. Нужно как бы «спутать» волосы в этой области головы. Когда вы снимите шапку, просто расчешите волосы и разделите их на привычный прямой пробор — объем останется, как и прежде.

Правило №6 — вернуть первозданный вид прическе поможет легкий массаж кожи головы

Если вы не успели применить ни один лайфхак и надели шапку, то вернуть объем вам поможет простой массаж кожи головы. Сделать его очень просто: заведите руки под волосы и массирующими движениями двигайтесь снизу вверх, приподнимая корни волос, пока не достигните нужного объема.

Правило №7 — используйте спрей-пудру или сухой шампунь

Еще один способ вернуть свежесть укладки — нанести сухой шампунь или powder spray. Вы можете приобрести это средство в travel-формате — в таком объеме его удобно носить в сумке и брать с собой.

Этот способ очень простой: нужно нанести сухой шампунь на корни волос с расстояния 10-15 см. Уделите внимание пробору. Дайте средству подействовать: можно приподнять волосы и подержать в таком положении несколько секунд. После легкими массажными движениями вновь приподнимите волосы у корней, возвращая прическе привычную форму. Для большего эффекта можно проделать это, наклонив голову вниз.

Правило №8 — подберите альтернативу шапке

Последний и самый простой совет — найдите головной убор, который неплотно прилегает к голове. Вариантов множество: теплый платок (или косынка), теплая повязка или наушники для ушей, капюшон и многое другое. И вы наверняка найдете то, что будет к лицу именно вам.