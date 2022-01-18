Забудьте про оверсайз: Хромченко назвала пять главных трендов 2022 года

На что обращать внимание, чтобы быть в тренде летом этого года, в своем Instagram подсказала ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

В первую очередь стоит запомнить, что «светить» черным бюстгальтером больше не моветон. Летом это будет суперхит 2022. И носить его можно и с вещами, которые открывают плечи, и с прозрачными платьями блузками. Все это также будет в тренде.