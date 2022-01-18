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Забудьте про оверсайз: Хромченко назвала пять главных трендов 2022 года

Эвелина Хромченко ФОТО: Инстаграм

Все они будут актуальны летом, но уже сейчас есть на распродажах, пишет popcornnews.ru.

На что обращать внимание, чтобы быть в тренде летом этого года, в своем Instagram подсказала ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

В первую очередь стоит запомнить, что «светить» черным бюстгальтером больше не моветон. Летом это будет суперхит 2022. И носить его можно и с вещами, которые открывают плечи, и с прозрачными платьями блузками. Все это также будет в тренде.

Маленькое черное платье, если у кого еще нет, будет очень актуальным. Причем чем меньше, тем лучше. Ну и, конечно же, макси-боди. Они снова окажутся на гребне fashion-волны.

 
 
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