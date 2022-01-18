Забудьте про оверсайз: Хромченко назвала пять главных трендов 2022 года
Все они будут актуальны летом, но уже сейчас есть на распродажах, пишет popcornnews.ru.
Все они будут актуальны летом, но уже сейчас есть на распродажах, пишет popcornnews.ru.
На что обращать внимание, чтобы быть в тренде летом этого года, в своем Instagram подсказала ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.
В первую очередь стоит запомнить, что «светить» черным бюстгальтером больше не моветон. Летом это будет суперхит 2022. И носить его можно и с вещами, которые открывают плечи, и с прозрачными платьями блузками. Все это также будет в тренде.
Маленькое черное платье, если у кого еще нет, будет очень актуальным. Причем чем меньше, тем лучше. Ну и, конечно же, макси-боди. Они снова окажутся на гребне fashion-волны.