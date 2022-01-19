Тональный крем: 8 ошибок, которые вы делаете ежедневно

Вы не используете праймер и не закрепляете макияж

Праймер или база под макияж крайне важна при нанесении тонального крема. Эмми Конвей сравнивает это с грунтовкой в ремонтных делах — такой процесс помогает закрепить результат и избежать влияния сопутствующих факторов. Праймер работает как невидимый барьер между кожей и макияжем. Если кожа жирная, то праймер впитывает кожное сало и не позволяет макияжу «потечь». Если тип кожи сухой, праймер делает все, чтобы эпидермис не «выпил до дна» тон, сделав поверхность пятнистой и неровной». Закрепить макияж, значит позволить ему держаться весь день. Флори Уайт рассказывает: «Обычно я использую рассыпчатую прозрачную пудру и плоский спонж. Наносить пудру нужно только там, где это необходимо — Т-зона (чаще всего это самый жирный участок) и скулы. Просто промокните эти участки легким нажатием спонжа с пудрой. Нежелательный блеск может появиться в течение дня, избавиться от него помогут blotting papers».

Ваш тон не сочетается с цветом шеи

Ни для кого не секрет, что цвет тона должен соответствовать оттенку кожи вашей шеи, что совсем не значит, что там крем также необходим (как полагают некоторые). Визажист Лиз Пью поясняет: «Если у вас правильный тональный крем, его не нужно наносить на шею. Только представьте все эти пятна на воротничках. На то он и правильный, чтобы выглядеть безупречно, а не походить на лицо в маске. Для меня нет ничего хуже, когда лицо одного цвета, а шея другого. Чтобы этого избежать, смотрите, как тон ведет себя на коже нижней челюсти (тот самый овал лица, а именно зона от подбородка к уху). Если он незаметен, значит, он также не отличатся от цвета шеи».

Вы используете неправильную кисть или неправильно за ней ухаживаете

Иногда тип основы определяет инструмент, которым вы ее наносите. Эмми Конвей предпочитает кисти с синтетическим ворсом: «Они не впитываю продукт как спонжи, что делает их более гигиеничными. Сухой тип кожи также благоволит использованию кистей. Однако, если вы хотите добиться матового эффекта, спонж работают лучше — просто промокните им все лицо после нанесения тона». Пренебрежение чисткой ваших инструментов приведет к размножению бактерий, которые могут стать причиной тусклого цвета лица и прыщей. Флори Уайт моет кисти и спонжи после каждого использования: «Это отнимет у вас минуту времени, а пользы для кожи не измерить. Во-первых, гигиена, во-вторых, „забитый“ инструмент не работает так гладко, как чистый. Используйте специальное чистящее средство для кистей с синтетическим ворсом; для натуральных кистей все также как с волосами — шампунь и кондиционер».

Вы не знаете, какой финиш ─ «ваш»

Магазины переполнены тональными средствами всех возможных текстур и составов. Потратить деньги впустую при таком разнообразии проще простого. Всегда помните, что для сухой кожи идеален тон жидкий или кремовый. Их формулы обладают увлажняющим эффектом и фиксируют собственную влагу кожи. Обладательницам жирной или комбинированной кожи подходят средства на водной основе или компактные. Эмми Конвей считает: «Для жирной коже хочется матового финиша, для сухой — влажного и сияющего. То же самое касается хайлайтеров: жидкие для сухой кожи и компактные для жирной.

Лиз Пью поднимает еще одну проблему: «Замечали ли вы белые пятна на лице, когда вас снимают со вспышкой? Это особенность солнцезащитных средств с высоким фактором SPF. Чем он выше, тем больше содержание оксида цинка и диоксида титана — именно они предательски проступают на фотографиях светской хроники. Защитный фактор тональных средств ниже, поэтому белые пятна не заметны. Как быть, если вы согласны только на SPF50, но хотите избежать белесости? Используйте жидкие средства категории UV Shield и только потом наносите тональный крем. Минеральные компактные средства в этом деле тоже не союзники. В них содержатся компоненты silica и mica, которые проявляются во вспышках фотокамер.