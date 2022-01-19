Тональный крем: 8 ошибок, которые вы делаете ежедневно
Можно сколь угодно рисовать идеальные стрелки или мастерски выделять скулы, но любой макияж начинается с тона — выбрав не то средство, или нанеся его неверно, можно свести все свои труды на нет.
Можно сколь угодно рисовать идеальные стрелки или мастерски выделять скулы, но любой макияж начинается с тона — выбрав не то средство, или нанеся его неверно, можно свести все свои труды на нет.
Рискнем предположить, что ваш тональный крем не так уж плох, а причина его плохого поведения на коже вполне исправима, если знать, что вы делаете не так. Визажисты поделились с нами самыми распространенными ошибками, которые женщины совершают (но больше никогда не будут) при нанесении тонального крема.
Вы подобрали неправильный оттенок
Слишком оранжевый или слишком серый, неверно подобранный оттенок тонального крема может, как минимум, испортить о вас первое впечатление. Выбирая тон, убедитесь, что он идеально подходит к естественному пигменту вашей кожи. Визажист Bobbi Brown Эми Конвей советует тестировать оттенки только при естественном дневном свете: «К сожалению, многие косметические отделы находятся в закрытых помещениях торговых центров с лампами искусственного света. Возьмите несколько семплов и сделайте тест в подходящей обстановке — нанеся тон в верхней части скулы и по нижней линии от подбородка к уху. В идеале он должен слиться с кожей, не выделяться и не создавать границы. Имейте в виду, что тональные основы могут окисляться, тем самым изменяя первоначальный цвет на коже, так что принимайте финальное решения спустя некоторое время».
Вы наносите слишком много тона
Многие думают, что тон нужно наносить на все лицо, но это не так! Визажист Флори Уайт (среди клиентов актриса Эмилия Кларк и модель Рози Хантингтон-Уайтли) объясняет: «Тональная основа должна применяться только там, где это необходимо. Например, для выравнивания рельефа или маскировки недостатков в виде покраснений и пигментации, тонко растушевывая остатки на участках с „хорошей“ кожей. Всегда начинайте растушевку из центра наружу, чтобы не оставлять следы преступления у линии роста волос. Работайте легко и изящно — тон нужно полировать, а не вгонять в кожу».
Вы не знает подтон вашей кожи
Подтона всего два — теплый и прохладный. Эми Конвей рассказывает: «Если вы все еще не знаете, к какой категории вы относитесь, просто взгляните на вашу кожу в солнечную погоду. Для холодного подтона характерен слегка синеватый оттенок, а для теплого — желтоватый. В первом случае начинайте выбор с розовых оттенков тона (плюс бронзирующая пудра цвета корицы и серые тени), во втором случае подходят желтоватые или золотистые цвета (плюс золотой бронзер и тени оттенка taupe).
Вы не готовите кожу к нанесению основы
Визажист Лиз Пью (среди клиентов it girl Алекса Чанг и модель Ясмин Ле Бон) утверждает, что подготовка кожи начинается еще накануне вечером: «Тщательно смывайте остатки вчерашнего макияжа и загрязнений окружающей среды, наносите увлажняющий крем и другие средства, которые требует кожа. Когда дело доходит до макияжа, ваш главный помощник — это терпение. Я всегда использую увлажняющий крем или сыворотку, а также средство для зоны глаз. Жду пару минут, чтобы дать им как следует впитаться и заработать. В это время можно просмотреть Инстаграм, ответить на письма и только потом наносить тональный крем. Вечером, если у вас намечается что-то важное, слегка освежите макияж тонким слоем тонального средства. Только делайте это после того, как сбрызнули лицо термальной водой или увлажняющим спреем», пишет Marie Claire.
Вы не используете праймер и не закрепляете макияж
Праймер или база под макияж крайне важна при нанесении тонального крема. Эмми Конвей сравнивает это с грунтовкой в ремонтных делах — такой процесс помогает закрепить результат и избежать влияния сопутствующих факторов. Праймер работает как невидимый барьер между кожей и макияжем. Если кожа жирная, то праймер впитывает кожное сало и не позволяет макияжу «потечь». Если тип кожи сухой, праймер делает все, чтобы эпидермис не «выпил до дна» тон, сделав поверхность пятнистой и неровной». Закрепить макияж, значит позволить ему держаться весь день. Флори Уайт рассказывает: «Обычно я использую рассыпчатую прозрачную пудру и плоский спонж. Наносить пудру нужно только там, где это необходимо — Т-зона (чаще всего это самый жирный участок) и скулы. Просто промокните эти участки легким нажатием спонжа с пудрой. Нежелательный блеск может появиться в течение дня, избавиться от него помогут blotting papers».
Ваш тон не сочетается с цветом шеи
Ни для кого не секрет, что цвет тона должен соответствовать оттенку кожи вашей шеи, что совсем не значит, что там крем также необходим (как полагают некоторые). Визажист Лиз Пью поясняет: «Если у вас правильный тональный крем, его не нужно наносить на шею. Только представьте все эти пятна на воротничках. На то он и правильный, чтобы выглядеть безупречно, а не походить на лицо в маске. Для меня нет ничего хуже, когда лицо одного цвета, а шея другого. Чтобы этого избежать, смотрите, как тон ведет себя на коже нижней челюсти (тот самый овал лица, а именно зона от подбородка к уху). Если он незаметен, значит, он также не отличатся от цвета шеи».
Вы используете неправильную кисть или неправильно за ней ухаживаете
Иногда тип основы определяет инструмент, которым вы ее наносите. Эмми Конвей предпочитает кисти с синтетическим ворсом: «Они не впитываю продукт как спонжи, что делает их более гигиеничными. Сухой тип кожи также благоволит использованию кистей. Однако, если вы хотите добиться матового эффекта, спонж работают лучше — просто промокните им все лицо после нанесения тона». Пренебрежение чисткой ваших инструментов приведет к размножению бактерий, которые могут стать причиной тусклого цвета лица и прыщей. Флори Уайт моет кисти и спонжи после каждого использования: «Это отнимет у вас минуту времени, а пользы для кожи не измерить. Во-первых, гигиена, во-вторых, „забитый“ инструмент не работает так гладко, как чистый. Используйте специальное чистящее средство для кистей с синтетическим ворсом; для натуральных кистей все также как с волосами — шампунь и кондиционер».
Вы не знаете, какой финиш ─ «ваш»
Магазины переполнены тональными средствами всех возможных текстур и составов. Потратить деньги впустую при таком разнообразии проще простого. Всегда помните, что для сухой кожи идеален тон жидкий или кремовый. Их формулы обладают увлажняющим эффектом и фиксируют собственную влагу кожи. Обладательницам жирной или комбинированной кожи подходят средства на водной основе или компактные. Эмми Конвей считает: «Для жирной коже хочется матового финиша, для сухой — влажного и сияющего. То же самое касается хайлайтеров: жидкие для сухой кожи и компактные для жирной.
Лиз Пью поднимает еще одну проблему: «Замечали ли вы белые пятна на лице, когда вас снимают со вспышкой? Это особенность солнцезащитных средств с высоким фактором SPF. Чем он выше, тем больше содержание оксида цинка и диоксида титана — именно они предательски проступают на фотографиях светской хроники. Защитный фактор тональных средств ниже, поэтому белые пятна не заметны. Как быть, если вы согласны только на SPF50, но хотите избежать белесости? Используйте жидкие средства категории UV Shield и только потом наносите тональный крем. Минеральные компактные средства в этом деле тоже не союзники. В них содержатся компоненты silica и mica, которые проявляются во вспышках фотокамер.
Флори Уайт напоминает о зоне глаз: «Тон в компании консилера может привлечь внимание к морщинкам. Я всегда наношу тон и только потом корректор, так как в этом случае особенно заметны проблемные места. Если вы переборщили с корректором, просто возьмите крем для контура глаз, согрейте его в ладонях и осторожно вбейте подушечкой пальцев по нижнем веку».