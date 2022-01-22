Сб, 22.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Любимый овощ диетолога»: врач назвала идеальный низкокалорийный продукт

Овощи называют продуктами с отрицательной калорийностью. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Стручковая фасоль пользуется доверием у сторонников здорового образа жизни, сообщила диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.

«Стручковая зеленая фасоль – это один из любимых овощей диетолога, потому что она низкокалорийна (всего около 18 килокалорий), легко усваивается (в отличие от других видов фасоли и бобовых), содержит большое количество витаминов и микроэлементов», – отметила диетолог.

По словам Тараско, стручковую фасоль рекомендуют использовать в лечебном и детском питании. Особенно она полезна женщинам детородного возраста, поскольку содержит много фолиевой кислоты, которая способствует нормальному функционированию репродуктивной системы и играет важную роль в развитии плода при беременности, пишет «РИА Новости».

Стручковая зеленая фасоль ФОТО: Zdeněk Malý / PantherMedia / Zdeněk Malý

Врач добавила, что продукт богат витаминами группы В, витамином РР, ниацином и витамином С. В стручковой фасоли много калия, железа и меди. Последние два микроэлемента участвуют в кроветворении, поэтому употребление продукта полезно для профилактики анемии.

Диетолог подчеркнула, что в фасоли большое количество клетчатки. Она хорошо сочетается с мясными, овощными и углеводными продуктами.

Ранее ученые заявили, что творог способен сжигать калории во время сна. Специалисты рекомендуют за 30-60 минут до сна съедать небольшую порцию этого продукта. По их словам, белок, который находится в твороге, благотворно сказывается на качестве мышц.

НАВЕРХ
Back