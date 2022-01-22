«Любимый овощ диетолога»: врач назвала идеальный низкокалорийный продукт
Стручковая фасоль пользуется доверием у сторонников здорового образа жизни, сообщила диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.
Стручковая фасоль пользуется доверием у сторонников здорового образа жизни, сообщила диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.
«Стручковая зеленая фасоль – это один из любимых овощей диетолога, потому что она низкокалорийна (всего около 18 килокалорий), легко усваивается (в отличие от других видов фасоли и бобовых), содержит большое количество витаминов и микроэлементов», – отметила диетолог.
По словам Тараско, стручковую фасоль рекомендуют использовать в лечебном и детском питании. Особенно она полезна женщинам детородного возраста, поскольку содержит много фолиевой кислоты, которая способствует нормальному функционированию репродуктивной системы и играет важную роль в развитии плода при беременности, пишет «РИА Новости».
Врач добавила, что продукт богат витаминами группы В, витамином РР, ниацином и витамином С. В стручковой фасоли много калия, железа и меди. Последние два микроэлемента участвуют в кроветворении, поэтому употребление продукта полезно для профилактики анемии.
Диетолог подчеркнула, что в фасоли большое количество клетчатки. Она хорошо сочетается с мясными, овощными и углеводными продуктами.
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