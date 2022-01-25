Бананы и красное вино: как проснуться без отеков

Питание

Перед сном можно устроить легкий перекус, однако только за два часа до сна. А продукты при этом должны содержать триптофан и мелатонин. Так, в вечерний прием пищи можно включить имбирь, помидоры, редис, бананы, красное вино, икру, яйца и рыбу. А отечность могут вызвать острые, сладкие и соленые блюда, поэтому их употребление стоит избегать перед сном.

Подушка

Не менее важно правильно подобрать подушку для сна, иначе есть риск обзавестись морщинами, которые появляются из-за деформации кожи. Избежать этого помогут выемки по бокам подушки, а перепад высоты между валиками шеи и лба нивелирует утреннюю отечность. А если вы еще не приобрели такую подушку, то лучшая профилактика — сон на спине.

Сон

Все мы знаем, что необходимо спать не меньше восьми часов в день и стараться ложиться до полуночи, однако почему-то этого не делаем. Такой сон позволит увидеть в зеркале свежее, а не одутловатое лицо, иначе даже маски и патчи могут не спасти ситуацию.

Шелковая маска