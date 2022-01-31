Три вопроса, которые дадут понять, почему от вас сбежал мужчина

Причины выше психолог называет осознанными, а к бессознательным относит то, с какой позиции человек смотрит на мир — жертвы или автора. В первом случае он перекладывает ответственность, винит окружающих и любые другие обстоятельства в своих бедах. Люди, находящиеся в подобном состоянии, вряд ли смогут добиться успеха на любовном поприще. Во втором случае человек является творцом своей истории, транслирует позитивный взгляд на мир и способен построить крепкий и здоровый союз.