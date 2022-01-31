Морщины под глазами: как избавиться от главного маркера возраста

Глаза — зеркало души, а тонкая кожа в этой зоне способна легко выдать твой возраст и, даже, накинуть еще три-пять. Морщины под глазами могут начать беспокоить даже в относительно юном возрасте. «Гусиные лапки» — это первая возрастная особенность, с которой сталкивается женщина. Тончайшая дерма в периорбитальной области растягивается и сморщивается быстрее, чем на остальных участках лица. Данный недостаток придает усталый вид, не дает макияжу лечь идеально и несет массу комплексов. «Лиза» рассматривает возможные методики того, как избавиться от морщин вокруг глаз.

Причины

Заломы здесь появляются раньше, чем на других зонах лица. Первые мимические сеточки образуются около уголков глаз уже к 25 годам. Они могут возникнуть еще раньше, если у тебя активная мимика. Чтобы понять откуда они возникают, узнаем, как устроены мягкие ткани.

Мышцы

Разрез окружает круговая мышца глаза, она частично заходит в область висков и щеки. По характеру сокращения — это мышца-сфинктер, то есть она сужает естественное отверстие.

Круговая мышца глаза выполняет большой объем работы. Она трудится все время, пока мы бодрствуем. Сокращается, когда мы улыбаемся, прищуриваемся, хмуримся. Это приводит к быстрому возникновению спастики: тонус мышцы повышается до нездорового состояния.

Дополнительно целый ряд мышц лица, головы, шеи, плечевого отдела задействован в том, что приводит к «гусиным лапкам». Гипертонус жевательных и височных мышц, затылочного мускула, спазм височной мышцы тянет наружный край брови и уголок глаза вниз, что создает эффект «маски Пьеро».

Кожа

В области век дерма тонкая, уязвимая. На веках могут просвечивать кровеносные сосуды, проявляться синева, мешки, отеки.

Структура эпидермиса у век особенная — здесь мало липидов, поэтому идет постоянная потеря влаги.

Лимфа

Если отток лимфы от лица нарушен, она заполняет кожные кармашки. Излишки жидкости в зоне вокруг сразу становятся заметными.

В итоге — дерма растянута сильнее, чем на других участках, а еще на нее давит тяжесть межклеточной жидкости.

С возрастом все только усугубляется. Добавляются повреждения и разрывы соединительных волокон коллагена и эластина, сокращается способность молекул удерживать влагу. Все это ведет к процессу старения.

Виды

Чтобы понять, как убрать морщины под глазами, нужно разобрать в их типе. Они бывают двух видов:

динамические: возникают при движении подлежащей мускулатуры, когда мы улыбаемся, смеемся, прищуриваемся, нахмуриваем брови, скашиваем взгляд в сторону. Как только выражение лица становится нейтральным, кожа разглаживается;

статические: выращены постоянно вследствие поврежденной структуры дермы, спазма мышц.

Методы

Как избавиться от морщин под глазами? Есть целый ряд различных методик. Они отличаются эффектом и степенью воздействия на организм.

Основные косметологические методики удаления морщин можно разделить на хирургические, аппаратные и инъекционные.

Хирургические