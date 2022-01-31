Морщины под глазами: как избавиться от главного маркера возраста
Как избавиться от недостатка, который придает лицу уставший вид и лишние годы?
Как избавиться от недостатка, который придает лицу уставший вид и лишние годы?
Глаза — зеркало души, а тонкая кожа в этой зоне способна легко выдать твой возраст и, даже, накинуть еще три-пять. Морщины под глазами могут начать беспокоить даже в относительно юном возрасте. «Гусиные лапки» — это первая возрастная особенность, с которой сталкивается женщина. Тончайшая дерма в периорбитальной области растягивается и сморщивается быстрее, чем на остальных участках лица. Данный недостаток придает усталый вид, не дает макияжу лечь идеально и несет массу комплексов. «Лиза» рассматривает возможные методики того, как избавиться от морщин вокруг глаз.
Причины
Заломы здесь появляются раньше, чем на других зонах лица. Первые мимические сеточки образуются около уголков глаз уже к 25 годам. Они могут возникнуть еще раньше, если у тебя активная мимика. Чтобы понять откуда они возникают, узнаем, как устроены мягкие ткани.
Мышцы
Разрез окружает круговая мышца глаза, она частично заходит в область висков и щеки. По характеру сокращения — это мышца-сфинктер, то есть она сужает естественное отверстие.
Круговая мышца глаза выполняет большой объем работы. Она трудится все время, пока мы бодрствуем. Сокращается, когда мы улыбаемся, прищуриваемся, хмуримся. Это приводит к быстрому возникновению спастики: тонус мышцы повышается до нездорового состояния.
Дополнительно целый ряд мышц лица, головы, шеи, плечевого отдела задействован в том, что приводит к «гусиным лапкам». Гипертонус жевательных и височных мышц, затылочного мускула, спазм височной мышцы тянет наружный край брови и уголок глаза вниз, что создает эффект «маски Пьеро».
Кожа
В области век дерма тонкая, уязвимая. На веках могут просвечивать кровеносные сосуды, проявляться синева, мешки, отеки.
Структура эпидермиса у век особенная — здесь мало липидов, поэтому идет постоянная потеря влаги.
Лимфа
Если отток лимфы от лица нарушен, она заполняет кожные кармашки. Излишки жидкости в зоне вокруг сразу становятся заметными.
В итоге — дерма растянута сильнее, чем на других участках, а еще на нее давит тяжесть межклеточной жидкости.
С возрастом все только усугубляется. Добавляются повреждения и разрывы соединительных волокон коллагена и эластина, сокращается способность молекул удерживать влагу. Все это ведет к процессу старения.
Виды
Чтобы понять, как убрать морщины под глазами, нужно разобрать в их типе. Они бывают двух видов:
динамические: возникают при движении подлежащей мускулатуры, когда мы улыбаемся, смеемся, прищуриваемся, нахмуриваем брови, скашиваем взгляд в сторону. Как только выражение лица становится нейтральным, кожа разглаживается;
статические: выращены постоянно вследствие поврежденной структуры дермы, спазма мышц.
Методы
Как избавиться от морщин под глазами? Есть целый ряд различных методик. Они отличаются эффектом и степенью воздействия на организм.
Основные косметологические методики удаления морщин можно разделить на хирургические, аппаратные и инъекционные.
Хирургические
Блефаропластика — самый радикальный способ борьбы с морщинами на нижнем и верхнем веке, около уголков глаз. Эффект держится несколько лет.
Аппаратные
Также косметологи предлагают простимулировать естественный синтез компонентов молодости кожи и ее регенерацию при помощи специального оборудования. Оно воздействует на морщины микротоками, радиоволнами, светом, лазером.
Инъекционные
Инъекционные методики — популярные салонные способы борьбы с данным дефектом
Филлеры и мезотерапия — это внутрикожные инъекции. Уколы ботокса делают в мышцу — парализуют ее, чтобы она удлинилась, а следом за ней расправились морщины.
Филлеры наполняют кожу специальным составом, создавая дополнительный объем, за счет которого морщинки разглаживаются.
Мезотерапия заключается в инъекциях мезококтейлями с полезными аминокислотами, которые добавят объем, напитают дерму, придадут ей сияние и здоровый вид.
Мануальные
Косметологи предлагают специальные массажи для лица, которые предполагают масло от морщин вокруг глаз. Техника помогает улучшить кровобращение, лимфоток, придает лицу свежесть. В конце сеанса наносится маска для глаз от морщин.
Косметические
На бьюти-рынке сейчас представлено много средств, которые готовы вступить в бой со старением лица. Например, крем от морщин вокруг глаз. Ищи продукты с качественными составами, направленными на решение локальных проблем.
Для увлажнения — с гиалуроновой кислотой, глицерином, экстрактом алоэ. От отеков помогут кофеин, экстракт дрожжей, галоксил. Для антивозрастного эффекта — ретинол, пептиды, витамин С.
Также ты можешь применять патчи, но это скорее экспресс-мера, нежели продукт для пролонгированного результата.
Профилактика
Чтобы не ломать голову над тем, как убрать морщины вокруг глаз, постарайся сделать все, чтобы минимизировать их появление. Для этого воспользуйся профилактическими советами:
Не кури. От сигарет нарушается микроциркуляция крови и лимфы, снижаются антиоксидантные возможности организма. Кожа становится тонкой, хрупкой и провисает. Кстати, пассивное курение тоже вредно.
Минимизируй спиртное. Алкоголь ведет к обезвоживанию дермы, она становится тусклой и морщинистой. Вымывается множество полезных витаминов и микроэлементов, в частности витамин А — антиоксидант, необходимый для выработки коллагена.
Используй защиту от солнца. Солнечные лучи повреждают кожу, что приводит к фотостарению.
Спи в правильных позах, высыпайся. Следи, чтобы лицо не утыкалось в подушку — это лишает определенные участки нормального кровоснабжения. Полноценный сон нужен для выработки гормонов, восстановления.
Увлажняй воздух. Остерегайся сухого воздуха, мороза, ветра, пыли. В помещении используй увлажнитель воздуха. На улицу наноси крем, который защищает от агрессивных внешних факторов.
Больше двигайся. При гиподинамии ухудшается кровоснабжение и метаболизм в коже и мышцах.
Пей воду. Выпивай минимум 2 литра в день. Простая питьевая вода максимально быстро попадает в клетки кожи, а ее дефицит провоцирует старение.
Делай гимнастику. Если ты работаешь за компьютером, делай перерывы и зарядку для глаз. А также используй специальные очки и фильтр на экран монитора.
Носи солнцезащитные очки. Так ты отсрочишь фотостарение тончайшей кожи век.
При нарушениях зрения носи очки, линзы. Не стоит постоянно прищуриваться — так морщины появятся очень быстро.