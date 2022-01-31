Пора это сделать: 7 признаков, что тебе стоит обратиться к психотерапевту

Мы осознавали более глубинные страхи, сомнения, неуверенность и боязнь изменений. Такое преобразование позволило ей раскрыть свои истинные желания и исполнить мечты.

Наличие проблем, с которыми не удается справиться самому

Обращение за помощью к психологу — это не слабость. Это то, что помогает человеку сберечь силы, время, деньги и обрести спокойствие. Когда у человека болит зуб — он идет к стоматологу. Если сломалась машина — в автосервис. А наша душа и внутренний мир заслуживают еще более заботливого отношения.

Если у тебя «день сурка», и одна и та же ситуация повторяется в разных периодах и пространствах твоей жизни — скорее всего, существуют некоторые искажения в восприятии, устранение которых искоренит суть проблемы.

С одним из моих клиентов подобная история приключалась уже в третий раз: он чувствовал себя изгоем в школе, затем произошел конфликт в его спортивном клубе и вот сейчас снова — на работе. Ко мне его привело то, что ему нравилось новое место, и впервые он решил не убегать от проблемы, а решить ее.

Оказалось, что с самого детства он боялся проявляться как личность, но, тем не менее, отчаянно жаждал этого. Этот факт нарушал и его целостность и то, как его воспринимали окружающие, ведь он был «львом в овечьей шкуре».

Когда с ним обращались неподобающе — он разрушал взаимоотношения. Выявив, чего он хочет на самом деле и как для этого нужно представлять себя окружающим, он с удивлением обнаружил, что ситуация разрешилась сама собой.

Окружающие «считывали» его собственное представление о себе, отражающееся в другом имидже, осанке, голосе и выстраивали с ним новые гармоничные отношения.

У тебя нет мечты

Какой фундамент и стены построит человек — так ему и жить. Большая часть наших созидательных мечтаний зародилась в детском или подростковом возрасте. Именно они определяют наше направление по жизни.

Если человек не мечтает, он подобен кораблю со сломанным компасом. Вряд ли он будет доволен своей жизнью, проживая ее в апатии и безразличии. Проводя супервизию для психологов, я часто привожу пример по теме ответственности:

«Представьте, что вы пришли в аэропорт и хотите купить билет. Вы просите продать вам его, а вас спрашивают: «Куда?», в ответ, пожимая плечами, вы говорите: «Все равно! Хочу просто полетать на самолете!» Как думаете, продадут ли вам билет? Даже если вы очень понравитесь менеджеру, она не сможет ничего поделать, таковы правила».

Да, иногда бывает очень не просто разрешить себе снова мечтать после разочарований, но, устранив в себе привычку разочаровываться раньше времени, можно заново научиться верить в чудеса, в этом тебе поможет психотерапевт.

Желание заботиться о себе

Всем известно, что в самолете важно надеть кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка, чтобы вы оба смогли выжить. Так и в жизни: сначала мы заботимся о себе, а потом передаем положительно заряженную энергетику другим людям.

Заботясь о близких, но забывая при этом о себе — мы проживаем чужую жизнь. Принимая ответственность за себя и свое будущее — мы живем в пространстве совершенно другого измерения, где каждый человек создает собственное счастье.

Работая над собой, познавая и меняя свои установки, восстанавливая состояние гармонии — мы становимся создателями мира во всем мире, который начинается с нас. Работа с психологом в этом случае поможет найти путь к твоему счастью и успеху.

Как выбрать психолога, и есть ли разница, идти к специалисту мужчине или к женщине? Мнение эксперта

Причин для обращения к специалисту может быть еще много, но самое главное — это желание и готовность к изменениям! Выбирай жизнь без страданий, переписывая свой неосознанный разрушительный сценарий жизни на тот, в котором тебе и другим будет хорошо и радостно.