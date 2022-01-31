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Ошибки в стиле, которые ты совершаешь: какие аксессуары не идут твоему типажу

Украшения. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Выбрать правильные аксессуары – не самая простая задача. Эклектичные украшения, грубая обувь, яркие сумочки среднего размера и детали с намеком на ретро есть в коллекциях каждого сезона. Тренер по стилю Роман Медный объясняет Cosmo, как сделать правильный выбор, основываясь на типизации внешности по Кибби.

Современная мода воспринимает женщину многогранной личностью, которая может предпочитать совершенно разные вещи в зависимости от типажа, настроения и просто случая. Главная задача трендов – помочь ей сделать этот выбор легко и точно. Сегодня я расскажу о том, как избежать главных ошибок в подборе аксессуаров каждому из типажей. Отбросив лишнее, двигаться дальше приятнее и легче.

Драматик

Властному характеру и строгой внешности «Драмы» совершенно не идут излишние украшательства: маленькие блестящие сумочки с обилием камней и жемчуга, нарядные броши, длинные бусы в несколько рядов. Забавные аксессуары с брелоками, наивный розовый и другие девичьи штучки также не украсят «драматический» образ. Винтажные украшения, округлые сумки в стиле ретро и «бабушкина» обувь на данном типаже смотрятся мягко и невнятно.

Натурал

«Натуральный» типаж также не любит слишком богатого декора. Вечерние ткани, вышивка камнями и бисером, лаковая кожа – заведомо неудачное решение для аксессуаров «Натурала». Строгие геометричные формы в украшениях и аксессуарах еще больше грубят «натуральную» внешность этого типажа. На нем теряются и слишком деликатные ювелирные изделия, поэтому стоит выбрать нечто среднее, с природными мотивами и эклектичное. Кстати, «золушкины туфельки» с бантами и нарядные колье с эмалью и блеском – тоже не твой выбор.

Романтик

Образ нежных и чувственных «Романтиков» портят излишняя маскулинность и грубость. Им не идут ботинки на высокой тракторной платформе, аксессуары с шипами из гладкой блестящей кожи и яркая геометрия в украшениях. «Романтикам» не стоит злоупотреблять слишком расслабленным спортом. Большие рюкзаки с карманами, затертые кеды и массивные беговые кроссовки тоже могут испортить образ.

Классик

Аристократичную внешность «Классиков» не красят яркие авангардные течения. Неопрятный спорт в виде заношенных кроссовок и мешковатой сумки с надписями также способен подпортить впечатление. К сожалению, тебе не пойдет модный в последние несколько сезонов футуризм, который особенно ярко проявляется в спорте. Поэтому от ярких «кроссовок из будущего» лучше отказаться в пользу чего-то более элегантного.

Гамин

Хрупкому «Гамину» противопоказаны слишком крупные аксессуары: громоздкие ботфорты, сапоги гармошкой и объемные сумки. «Гамину» также не идут очень яркая этника и обилие массивного декора. С винтажными предметами и нарочитой женственностью, которая может добавить возраста, тоже не стоит перебарщивать.

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