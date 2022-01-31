Ошибки в стиле, которые ты совершаешь: какие аксессуары не идут твоему типажу

Современная мода воспринимает женщину многогранной личностью, которая может предпочитать совершенно разные вещи в зависимости от типажа, настроения и просто случая. Главная задача трендов – помочь ей сделать этот выбор легко и точно. Сегодня я расскажу о том, как избежать главных ошибок в подборе аксессуаров каждому из типажей. Отбросив лишнее, двигаться дальше приятнее и легче.

Драматик

Властному характеру и строгой внешности «Драмы» совершенно не идут излишние украшательства: маленькие блестящие сумочки с обилием камней и жемчуга, нарядные броши, длинные бусы в несколько рядов. Забавные аксессуары с брелоками, наивный розовый и другие девичьи штучки также не украсят «драматический» образ. Винтажные украшения, округлые сумки в стиле ретро и «бабушкина» обувь на данном типаже смотрятся мягко и невнятно.

Натурал

«Натуральный» типаж также не любит слишком богатого декора. Вечерние ткани, вышивка камнями и бисером, лаковая кожа – заведомо неудачное решение для аксессуаров «Натурала». Строгие геометричные формы в украшениях и аксессуарах еще больше грубят «натуральную» внешность этого типажа. На нем теряются и слишком деликатные ювелирные изделия, поэтому стоит выбрать нечто среднее, с природными мотивами и эклектичное. Кстати, «золушкины туфельки» с бантами и нарядные колье с эмалью и блеском – тоже не твой выбор.

Романтик

Образ нежных и чувственных «Романтиков» портят излишняя маскулинность и грубость. Им не идут ботинки на высокой тракторной платформе, аксессуары с шипами из гладкой блестящей кожи и яркая геометрия в украшениях. «Романтикам» не стоит злоупотреблять слишком расслабленным спортом. Большие рюкзаки с карманами, затертые кеды и массивные беговые кроссовки тоже могут испортить образ.

Классик

Аристократичную внешность «Классиков» не красят яркие авангардные течения. Неопрятный спорт в виде заношенных кроссовок и мешковатой сумки с надписями также способен подпортить впечатление. К сожалению, тебе не пойдет модный в последние несколько сезонов футуризм, который особенно ярко проявляется в спорте. Поэтому от ярких «кроссовок из будущего» лучше отказаться в пользу чего-то более элегантного.

Гамин