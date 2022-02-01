Как правильно брить ноги зимой: важные нюансы

Принципиальное отличие от «летнего» ухода за ногами возникает из-за того, что зимой ты в 99% случаев усиливаешь риск врастания волос, так как носишь или брюки, или колготки. Ткань (часто синтетическая или с примесями синтетики) при трении о кожу создает условия для огрубевания верхнего слоя. А сухость воздуха усугубляет этот процесс. В результате кожа шершавая, шелушащаяся, после бритья возникает раздражение и — вросшие волоски.