Как правильно брить ноги зимой: важные нюансы
Ты удивишься, но в жаркий и холодный сезон процесс эпиляции посредством бритья должен идти по-разному, иначе тебе не избежать врастающих волос!
Ты удивишься, но в жаркий и холодный сезон процесс эпиляции посредством бритья должен идти по-разному, иначе тебе не избежать врастающих волос!
Принципиальное отличие от «летнего» ухода за ногами возникает из-за того, что зимой ты в 99% случаев усиливаешь риск врастания волос, так как носишь или брюки, или колготки. Ткань (часто синтетическая или с примесями синтетики) при трении о кожу создает условия для огрубевания верхнего слоя. А сухость воздуха усугубляет этот процесс. В результате кожа шершавая, шелушащаяся, после бритья возникает раздражение и — вросшие волоски.
Перенеси процесс бритья в самый финал водных процедур, чтобы кожа успела хорошенько распариться. Возьми скраб и добросовестно растирай ноги 1-2 минуты. Только потом переходи к следующему этапу.
В идеальном варианте меняй лезвие (если оно сменное) раз в месяц, даже если тебе кажется, что бритва еще остра. Даже слегка затупившееся лезвие может наносить коже микротравму, из-за чего волосок начнет врастать. Напомним: колготки и плотно облегающие брюки способствуют этому процессу.
Не удивляйся, но бритва будет скользить легче и брить чище, если перед использованием ты на несколько минут погрузишь ее в теплую воду.
4. Смени гель для бритья на крем
Гели для бритья имеют водную или спиртовую основу, что сушит кожу и усиливает шелушение. Специальный крем для бриться ничуть не хуже обеспечит прилегание лезвий, но дополнительно смягчит кожу.
После завершения бритья промакни (не растирай!) ноги полотенцем и густо-густо нанеси питательный крем. Дай ему впитаться 20-30 минут, затем удали остатки салфеткой. За это время кожа успеет впитать нужное ей количество средства. Кстати, если впитается почти все — можно повторить нанесение, чтобы кожа «наелась».