Удлинит ноги и сделает стопу изящной: 5 проблем, которые решит правильная обувь

Размер ноги

Так уж исторически сложилось, что в нашей стране каждая вторая женщина, размер ноги которой стартует от цифры 39, начинает придумывать изощрённые способы, как бы этот размер зрительно уменьшить. В немилость попадает любая обувь без каблука (особенно балетки) и модели с острым носом. Куда, мол, я на этих «лыжах» поеду?

Во-первых, в XXI веке стыдиться размера своей ноги совершенно бессмысленно. Это то, что дано нам природой, как и форма ногтей, длина пальцев, цвет глаз. Да, при желании и это можно исправить, но, согласитесь, логики в этом не так уж много. Во-вторых, сейчас вы читаете статью, которую написал человек с размером ноги 39-40 и ростом 163 см. Полёт нормальный!

Для особо рефлексирующих по поводу размера своей обуви есть хороший способ визуально уменьшить длину стопы.

Выбирайте ту обувь, которая делит вашу стопу по горизонтали. Это, например, обувь с контрастными цветными мысом. Тогда ни плоский ход, ни длинный нос не страшны.

А если это обувь для жаркого времени года, то обрати внимание на модели тёмных оттенков с широкой горизонтальной перепонкой.

Жизнь без каблуков

Чего боятся женщины, отказываясь от обуви без каблуков? Самый главный страх — зрительно укоротить ноги и утяжелить бедра. У стилистов и модниц и на это найдутся аргументы.

Первый — образ, полностью построенный по принципу «золотого сечения» и тотальной пропорциональности, сегодня отходит на второй план. Берите пример с инфлюенсеров, которые носят грубые ботинки не самой правильной высоты с юбками и шортами.

Аргумент второй. Если же вы боретесь за каждый сантиметр роста, то носите обувь без каблука того же цвета, что и цвет ног (колготок, брюк, длинного платья или юбки). Таким образом вы выстраиваете цветовую вертикаль, которая будет вас вытягивать. И никакой каблук не нужен.

Скучный look

Новая гардеробная стратегия — не ЧТО вы носите, а КАК вы это делаете. Даже самый простой повседневный образ из базовых вещей можно преобразить с помощью необычной обуви.

Формула такая — берём вашу любимую базовую одежду (например, белую футболку, джинсы и блейзер) и соединяем её с обувью, которую вы когда-то покупали для особого случая. Активный принт, металлический блеск, камни и стразы — с такой парой даже самый банальный наряд выглядит свежо и интересно.

Сумка и обувь одного цвета

Наши мамы руководствовались правилами, в которых сумка обязательно должна была повторять цвет обуви, образуя «костюмный ансамбль» — это то, что мы в XXI веке называем total look. Потом этот приём внезапно пополнил списки антитрендов и стал считаться моветоном.

С тех пор мода давно пришла к консенсусу. И право на жизнь имеют оба варианта. И тот, где вы нарочно подбираете сумку в цвет обуви...

Белая обувь