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Стоп-лист: 13 вещей, с которыми стоит попрощаться раз и навсегда

Такие туфли больше не в моде. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мы уверены, что многим предметам гардероба можно подарить вторую жизнь, если комбинировать их с актуальными нарядами. Правда, есть вещи, с которыми этот трюк не пройдет — они безнадежно устарели и могут только поставить крест на вашем образе. Журнал МarieClaire попросил стилиста составить нам самый полный стоп-лист вещей, которые больше не стоит носить.

Мы, конечно же, ратуем за рациональный подход к гардеробу, осознанное потребление и изощряемся как только можем, используя все возможные способы стилизации, пытаясь спасти вещи, которые уже вышли из моды, но все еще могут выглядеть современно в правильном образе. Однако есть такие экземпляры, которым уже ни одна модная реанимация не поможет.

Балетки на небольшой танкетке

Такие экземпляры еще часто украшают резинкой-перемычкой, бантиками, стразами и другими атрибутами наивно-романтической стилистики. Ваша вещь-антитренд может иметь перфорации (что, конечно, комфортно, но слишком старомодно), различные вырезы или чрезмерный декор в виде молний и брелоков — чем больше «украшательств», тем меньше эта пара будет актуальна уже завтра.

Туфли на шпильке и платформе

Вы точно видели такие на улицах любого города. Что уж говорить — туфли на огромной шпильке и массивной платформе носили даже звезды из А-листа. Весьма старомодно и даже вульгарно. Классические лодочки — определенно, лучший выбор.

Кроссовки на танкетке

Наши некогда нежно любимые «маранты» в 2020-м безнадежно отстали от современных модных реалий. Если хотите комфорта — выбирайте классические кроссовки или модели на небольшой платформе. А визуально вытянуть рост помогут визуальные приемы в одежде — не всегда стоит доверять это обуви (читайте также: Стратегический набор: 19 пар обуви, которые никогда не выходят из моды).

Ностальгические пальто

Тенденции в верхней одежде меняются довольно часто, но самые вневременные модели мы с вами уже умеем находить из тысячи. Правда, масс-маркет и люкс иногда предлагают нам модели, как будто созданные в нулевых. Пальто с круглым воротником и контрастной пуговицей, с широким воротником на запах, активным декором, с трикотажными обтягивающими рукавами, приталенное с расклешенным подолом — все это безнадежно устарело и не стоит вашего внимания и инвестиций.

«Опасный» трикотаж

Вещи из тонкого и «хлипкого» полупрозрачного трикотажа, особенно с резинкой внизу и/или «в облипочку» и активным декором; болеро и кардиганы с ниспадающими полочками — такие вещи выглядят дешево (даже если на деле стоят довольно внушительных денег). Против плотного, фактурного трикотажа ничего не имеем против.

Пиджаки

Конечно, пиджаки в моде, как и брюки, джинсы, рубашки и футболки — но далеко не все. Не носим модели в обтяжку, чрезмерно приталенные, с баской, с оборками и сборками на рукавах. Также к антипокупкам относятся деструктурированные модели — «мягкие» пиджаки, где нет четко выраженной линии плеча.

«Невнятные» топы и футболки

Чрезмерно обтягивающие, с активным декором в виде пайеток/страз, гипюра и кружева или же свободного кроя, но с множеством оборок и рюш. С рюшами вообще стоит быть весьма аккуратными.

Блузы в «облипочку»

Разбирать свой гардероб всегда полезно — иногда можно найти интересные раритеты. Одни из лидеров антитрендов, которые были в гардеробе у многих модниц, — блузы в «облипочку», особенно из блестящих тканей, хотя и матовые не спасают такой фасон. Сюда же относим модели с вырезом «сердце», комбинации шелка и трикотажа, туники, варианты с мелким цветочным принтом и обилием резинок и рюшей.

Атласные облегающие юбки и вещи в псевдо-деловой стилистике

Не любые платья и юбки ниже колена могут считаться подходящими для офиса. Иногда фантазеры-производители любят поэкспериментировать и предлагают нам довольно классические вещи в необычных интерпретациях — например, экстравагантные платья-футляры с вырезами, декольте, активными принтами и броской фурнитурой — то есть вещи, которые напоминают об офисном стиле, но к нему, конечно, не относятся (читайте также: Гардероб, который мешает вашей карьере: 10 главных ошибок). В стоп-лист также стоит внести облегающие атласные юбки — если хочется романтики, замените их на сатиновую юбку А-силуэта.

Устаревшие брюки

К ним относятся: брюки-шаровары, капри, оверсайз-модели на завязках и резинках снизу, облегающие модели с низкой посадкой. Когда-то все это было крайне актуальным, но так же быстро ушло из моды. Чтобы вам не приходилось регулярно менять свой гардероб, обратите внимание на вневременные модели. К примеру, брюки-палаццо, с защипами или карго.

Некачественные синтетические платья с декором

Платья из гипюра, платья-майки; выполненные из неплотной полупрозрачной ткани, синтетики или из сетки; чрезмерно обтягивающие; в стиле baby-doll. Лучшие отдайте предпочтение моделям из плотного материала, облегающего или свободного силуэта.

Многоярусные юбки в пол

С длинные юбками-баллонами, многоярусными моделями с активными сборками, резинками и рюшами лучше попрощаться. Конечно, юбки макси всегда будут в моде всегда — просто стоит выбрать более актуальные фасоны.

Ювелирные гарнитуры затейливого дизайна

Когда ювелиры предлагают нам настоящую феерию из золота, серебра и всех возможных драгкамней с затейливым дизайном — это сразу повод задуматься. Старомодные золотые гарнитуры были мечтой в СССР, поэтому лучше пусть хранится в вашей семейной шкатулке.

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