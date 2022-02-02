Стоп-лист: 13 вещей, с которыми стоит попрощаться раз и навсегда

Мы, конечно же, ратуем за рациональный подход к гардеробу, осознанное потребление и изощряемся как только можем, используя все возможные способы стилизации, пытаясь спасти вещи, которые уже вышли из моды, но все еще могут выглядеть современно в правильном образе. Однако есть такие экземпляры, которым уже ни одна модная реанимация не поможет.

Балетки на небольшой танкетке

Такие экземпляры еще часто украшают резинкой-перемычкой, бантиками, стразами и другими атрибутами наивно-романтической стилистики. Ваша вещь-антитренд может иметь перфорации (что, конечно, комфортно, но слишком старомодно), различные вырезы или чрезмерный декор в виде молний и брелоков — чем больше «украшательств», тем меньше эта пара будет актуальна уже завтра.

Туфли на шпильке и платформе

Вы точно видели такие на улицах любого города. Что уж говорить — туфли на огромной шпильке и массивной платформе носили даже звезды из А-листа. Весьма старомодно и даже вульгарно. Классические лодочки — определенно, лучший выбор.

Кроссовки на танкетке

Наши некогда нежно любимые «маранты» в 2020-м безнадежно отстали от современных модных реалий. Если хотите комфорта — выбирайте классические кроссовки или модели на небольшой платформе. А визуально вытянуть рост помогут визуальные приемы в одежде — не всегда стоит доверять это обуви (читайте также: Стратегический набор: 19 пар обуви, которые никогда не выходят из моды).

Ностальгические пальто

Тенденции в верхней одежде меняются довольно часто, но самые вневременные модели мы с вами уже умеем находить из тысячи. Правда, масс-маркет и люкс иногда предлагают нам модели, как будто созданные в нулевых. Пальто с круглым воротником и контрастной пуговицей, с широким воротником на запах, активным декором, с трикотажными обтягивающими рукавами, приталенное с расклешенным подолом — все это безнадежно устарело и не стоит вашего внимания и инвестиций.

«Опасный» трикотаж

Вещи из тонкого и «хлипкого» полупрозрачного трикотажа, особенно с резинкой внизу и/или «в облипочку» и активным декором; болеро и кардиганы с ниспадающими полочками — такие вещи выглядят дешево (даже если на деле стоят довольно внушительных денег). Против плотного, фактурного трикотажа ничего не имеем против.

Пиджаки

Конечно, пиджаки в моде, как и брюки, джинсы, рубашки и футболки — но далеко не все. Не носим модели в обтяжку, чрезмерно приталенные, с баской, с оборками и сборками на рукавах. Также к антипокупкам относятся деструктурированные модели — «мягкие» пиджаки, где нет четко выраженной линии плеча.

«Невнятные» топы и футболки

Чрезмерно обтягивающие, с активным декором в виде пайеток/страз, гипюра и кружева или же свободного кроя, но с множеством оборок и рюш. С рюшами вообще стоит быть весьма аккуратными.

Блузы в «облипочку»