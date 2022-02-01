Жизнь с невероятно большим животом. Личный опыт мамы тройняшек

Датчанка Мишель Мейер-Морси описала ход своей беременности в Instagram. Женщина поделилась снимками, на которых виден ее огромный живот. Во время беременности ее живот стал фиолетовым и был покрыт синяками, пишет RusTVNET.

Тройняшки Чарльз, Теодор и Габриэль родились 15 января при помощи кесарева сечения. Она была на 35-й неделе беременности. Еще до беременности Мишель была мамой двух девочек. За три дня до родов она поделилась с подписчиками своими страхами, сообщив, что не чувствует, что готова к тройне.

"Я наивно полагала, что в какой-то момент буду готова - что почувствую радость от того, что беременность подходит к концу, и что мы наконец-то встретимся с нашей троицей".

Женщина сказала, что ей хотелось "свернуться калачиком в углу и рыдать от того, каким невообразимым все это казалось". В ночь перед родами Мишель сказала, что ей было "безумно страшно".

"Но, к счастью, я знаю, что единственное, что будет иметь для меня значение завтра - это то, все ли у мальчиков хорошо". Мама родила трех сыновей и сказала, что роды были одними из "самых диких 36 часов" в ее жизни.

"Мне очень больно", - написала она впоследствии. И сейчас я не могу представить, как выберусь из этого кошмара. К счастью, помогает, когда лежишь с тремя очаровательными мальчиками на груди. Да, я уже имела удовольствие поднять их всех сразу - и это было совершенно волшебно".

Мишель признается, что, несмотря на пережитое, это того стоило.

"В моем животе пустота, но мое сердце и мои руки еще никогда не были так полны любви и счастья", - поделилась она.

В последующие дни Мишель поделилась в Instagram, что, хотя ее живот стал значительно меньше, она борется с послеродовыми проблемами.

"Это тяжело и невероятно больно, - отметила женщина. - Кесарево сечение не беспокоит - если только мне не приходится кашлять, чихать или, не дай бог, не тошнит. Моя матка лежит прямо у кожи и очень чувствительна - малейшие прикосновения вызывают проклятия. Последние несколько дней живот был похож на большую черную метку, даже дышать было больно".

Тем временем врачи обнаружили, что в ее матке скопилась кровь, от которой ее организм "не мог избавиться". Это увеличило риск воспаления, поэтому ей было рекомендовано пройти специальную операцию, при которой врачи удаляют патологические ткани из организма.

После родов Мишель впервые столкнулась с трудностями воспитания пятерых маленьких детей.

"О, как я плакала и чувствовала себя разорванной на части, уставшей, подавленной и сдавшейся в последние несколько дней", - поделилась она.

Она признается, что это было сложнее, чем она могла представить.

"[Мои дочери] сердитые, непослушные, им очень грустно, они просто неуправляемые и грубые. Они скучают по нам и определенно чувствуют себя в какой-то степени обманутыми. И это совершенно понятно. Я хочу вернуться домой к своим девочкам, дать им любовь, безопасность и вернуть в определенные рамки".

В настоящее время мать старается уделять равное внимание каждому ребенку, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Во время беременности сотни людей писали Мишель слова похвалы и поддержки в комментариях.

"Насколько удивительно женское тело? Вы удивительны", - написал один из них.

"Тело может делать удивительные вещи. Это просто безумие", - добавил другой.