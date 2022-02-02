Система 4 ладоней, которая помогает худеть без диет и голодовок

Чтобы похудеть, не нанеся вреда своему здоровью и надолго сохранить достигнутый результат, врачи и диетологе рекомендуют не ограничивать рацион, а перестраивать. Причем перестраиваться таким образом, чтобы ежедневного организм получал достаточно всех необходимых питательных веществ и элементов: это позволяет чувствовать себя сытым, а значит нет опасности сорваться и набирать пустые калории перекусами и сладостями. Существует немало планов здорового и рационального питания и один из них – так называемая диета четырех ладоней, которую придумала датский диетолог Сьюзи Венгель. «Домашний Очаг» рассказывает подробнее, как худеть на этой диете.

В чём суть диеты четырех ладоней?

Есть следует трижды в день, при этом каждый прием пищи стоит составлять по схеме четырех горстей (ладоней). То есть в каждый прием пищи стоит съедать две части овощей, зелени, одну часть углеводов (разумеется, сложных) и еще одну часть белков. Также нужно обязательно добавлять здоровые жиры, а также молочные продукты.

Еще одна обязательная составляющая диеты – вода. Обязательно нужно соблюдать питьевой режим и пить не менее литра воды в день.

Если придерживаться всех правил и придерживаться рекомендованного рациона, то организм будет получать достаточно всех необходимых питательных веществ, и вас не будет тянуть на вредные и калорийный продукты.

Как работает диета?

В среднем на диете четырех ладоней уходит от 400 до 800 граммов лишнего веса в неделю – до тех пор, пока организм не сочтет, что теперь он достиг оптимального результата. Происходит это за счет сбалансированного питания: чем полноценнее наш рацион, тем быстрее мы чувствуем насыщение и тем меньше хочется «добирать» недостающее сладостями, быстрыми углеводами и другими нездоровыми продуктами. Кроме того, диета четырех ладоней не предполагает никаких строгих ограничений: лакомства не запрещены, а значит, нет стресса и повода для срывов. Наконец, калорийность рациона достаточна для насыщения, но не чрезмерна.

Кому нельзя придерживаться этой диеты?