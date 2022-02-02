Система 4 ладоней, которая помогает худеть без диет и голодовок
Можно сбрасывать почти 1 килограмм лишнего веса в неделю!
Можно сбрасывать почти 1 килограмм лишнего веса в неделю!
Чтобы похудеть, не нанеся вреда своему здоровью и надолго сохранить достигнутый результат, врачи и диетологе рекомендуют не ограничивать рацион, а перестраивать. Причем перестраиваться таким образом, чтобы ежедневного организм получал достаточно всех необходимых питательных веществ и элементов: это позволяет чувствовать себя сытым, а значит нет опасности сорваться и набирать пустые калории перекусами и сладостями. Существует немало планов здорового и рационального питания и один из них – так называемая диета четырех ладоней, которую придумала датский диетолог Сьюзи Венгель. «Домашний Очаг» рассказывает подробнее, как худеть на этой диете.
В чём суть диеты четырех ладоней?
Есть следует трижды в день, при этом каждый прием пищи стоит составлять по схеме четырех горстей (ладоней). То есть в каждый прием пищи стоит съедать две части овощей, зелени, одну часть углеводов (разумеется, сложных) и еще одну часть белков. Также нужно обязательно добавлять здоровые жиры, а также молочные продукты.
Еще одна обязательная составляющая диеты – вода. Обязательно нужно соблюдать питьевой режим и пить не менее литра воды в день.
Если придерживаться всех правил и придерживаться рекомендованного рациона, то организм будет получать достаточно всех необходимых питательных веществ, и вас не будет тянуть на вредные и калорийный продукты.
Как работает диета?
В среднем на диете четырех ладоней уходит от 400 до 800 граммов лишнего веса в неделю – до тех пор, пока организм не сочтет, что теперь он достиг оптимального результата. Происходит это за счет сбалансированного питания: чем полноценнее наш рацион, тем быстрее мы чувствуем насыщение и тем меньше хочется «добирать» недостающее сладостями, быстрыми углеводами и другими нездоровыми продуктами. Кроме того, диета четырех ладоней не предполагает никаких строгих ограничений: лакомства не запрещены, а значит, нет стресса и повода для срывов. Наконец, калорийность рациона достаточна для насыщения, но не чрезмерна.
Кому нельзя придерживаться этой диеты?
Особых противопоказаний для диеты четырех ладоней нет, так как рацион не предполагает ограничения каких-либо полезных веществ и витаминов. Но если врачи рекомендуют вам какое-либо специальное питание, то, конечно же, этот рацион вам не подойдет.