Постричься и разбогатеть: астролог назвала даты денежных стрижек в феврале

Даже самая обычная стрижка волос может в корне изменить вашу судьбу. Все дело в энергетике, которой наделена прическа. Именно от нее зависит дальнейший успех человека во всех сферах жизни, убеждены астрологи.

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова в интервью 5-tv.ru рассказала, в какие февральские дни лучше всего садится в кресло парикмахера, чтобы привлечь финансы и обогатиться.

«И так, в феврале — это у нас даты 8, 10, и 20. Именно в эти даты необходимо подстричь хотя бы миллиметр, хотя бы кончик ваших волос, для того чтобы расшевелить или усилить финансовый успех», — отметила астролог.

По словам «специалиста по звездам», слегка обновив прическу в указанные даты, вы сможете расширить свой финансовый потенциал. К вам может начать приходить больше новых клиентов, появится возможность для выгодных сделок и контрактов.

Кроме того, для привлечения финансового успеха, важны не только даты, но и определенные правила. Так, не рекомендуется подстригаться самостоятельно. Считается, что подобным методом человек как бы блокирует свою собственную энергию.