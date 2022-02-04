Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля

Настало время покинуть свою зону комфорта, чтобы добиться наилучших результатов во всех сферах жизни. Удача рядом — помните об этом.

Женщина-Овен

Овны входят в список самых сильных женщин по знаку Зодиака. На этой неделе они станут еще сильнее и еще успешнее, чем раньше. Планеты помогут им справиться с волнообразным и непредсказуемым настроением, повысят физическую и интеллектуальную активность, но вместе с тем принесут с собой желание всё контролировать. Единственное, что астрологи советуют контролировать женщинам этого Знака, — свои эмоции. Нужно спокойно относиться к происходящему и помнить, что всё меняется только к лучшему.

Женщина-Телец

Меркурий не ретрограден уже несколько дней, но прекрасные Тельцы ощутят это в полной мере только сейчас. Пришло время активизироваться в работе и делах. Для успехов в любви астрологи советуют этим женщинам просто быть собой. Представительницам этого знака важно быть чуть смелее в своих начинаниях. Настало благоприятное время для того, чтобы в корне изменить свою жизнь, если, конечно, Тельцы того хотят.

Женщина-Близнецы

Важные решения больше нельзя откладывать, поскольку сейчас для них самый благоприятный период. Пора приложить максимальные усилия к решению задач и постараться не упустить удачу. Ночные светила помогут Близнецам найти новое хобби. Круговорот событий может немного сбить прекрасных Близнецов с толку. Сейчас важно обдумать все, что было, а также составить план дальнейших действий на ближайшее будущее.

Женщина-Рак

У женщин-Раков наступает время самоанализа. Меркурий поможет правильно продумать свои решения и действия, деловые вопросы и расходы. Что касается личной жизни, то прогноз благоприятен: получится разрешить многие разногласия с близкими и второй половинкой. Можно обращаться за поддержкой к родственникам, любимому мужчине, подругам.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола можно рассчитывать на удачу в работе и делах финансового характера. На этой неделе возможны неожиданные повороты судьбы. Не исключено, что Львицы станут чуть более ранимыми, эмоциональными и очень обидчивыми. В таком состоянии важнее всего равновесие и спокойствие. Если же настанет момент сделать решительный шаг, планеты помогут сделать все правильно.

Женщина-Дева

Девы относятся к списку самых успешных женщин в любви. На этой неделе они будут крайне успешными не только в амурных делах, но и в работе. Астрологи советуют проявлять доверие к подругам, мужчине и родственникам. Полезно смотреть на мир через призму оптимизма. Многие негативные события окажутся не тем, чем кажутся на первый взгляд. Очень важно мыслить объективно и принимать взвешенные решения. В работе и в личной жизни стоит быть более дотошными и прагматичными.

Женщина-Весы