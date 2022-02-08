Бьюти-блогеры в восторге, эксперты в ужасе: как вазелин стал новым мировым антиэйдж трендом

Бьюти-блогеры со всего мира наперебой рассказывают о новом средстве для сохранения молодости кожи. Впрочем, не такое уж оно и новое. Как выяснилось, с подачи экспертов из Южной Кореи, которая славится своими весьма эффективными методиками борьбы со старением, представительницы прекрасного пола взяли на вооружение … обычный вазелин.

По мнению члена Американской академии дерматологии, доктора Дженни Лю вазелин напрасно недооценивают, ведь он является отличным уходовым средством — позволяет сохранить водный баланс кожи и защищает от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — особенно в зимний период, пишет Газета.ру.

Метод, получивший название «slugging» уже завоевал любовь миллионов девушек, которые делятся секретами красоты в соцсетях.

Между тем, российские специалисты в области дерматологии напоминают — вазелин на самом деле советский бренд. В годы дефицита косметических средств он был широко доступен и использовался для самых разных целей — его наносили на лицо, руки, ноги, кожу младенцев и даже — обувь для придания блеска.

Вазелин действительно хорошо питает кожу и придает ей сияние сразу после нанесения, за счет смеси минерального масла и твердых парафинов, которые покрывают лицо пленкой и создают эффект «компресса».

Но специалисты отмечают — в грандиозного антиэйдж-эффекта ждать не стоит, как и отказываться от привычных антивозрастных кремов в его пользу. «Слишком частое использование вазелина может стать причиной закупорки пор кожи, что, в свою очередь, может привести к развитию акне и даже остиофолликулита (гнойных воспалений на коже — Прим. ред.)», — рассказала в интервью изданию врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова.

Также, по мнению доктора, средство не рекомендуется применять при любых гормональных нарушениях, так как оно может спровоцировать такое явление, как гирсутизм — когда волосы начинают расти там, где не должны, в частности, в области носогубного треугольника.