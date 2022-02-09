В остроте, да не в обиде: какие специи помогут сохранить молодость

Известная британская ведущая кулинарных телешоу и шеф-повар Тоня Бакстон рассказала, как сохранить молодость при помощи… специй! Сложно не поверить Тоне, ведь в свои 50 она выглядит великолепно!

Телеведущая уверяет, что употребление разных специй поможет повлиять на гормоны, либидо, настроение и сон. Кроме того, некоторые из них способствуют замедлению процессов старения в организме.

Например, кардамон, тмин и базилик повышают либидо.

«Базилик снижает уровень гормонов стресса в организме и способствует здоровому кровообращению», — объяснила эксперт порталу Daily Mail. Также для пробуждения сексуальной энергии она советует добавлять имбирь в тушеные овощи или рыбу.

Один из секретов молодости — здоровый сон. Тем, кто страдает бессонницей или плохо спит, Бакстон рекомендует добавлять в каждое возможное блюдо черный перец, а в десерты — молотый мускатный орех. «Можно использовать эту специю для приготовления пирогов, тортов и пудингов. Мускатный орех содержит несколько витаминов группы В, а также марганец, медь, магний, железо, кальций, фосфор, цинк и калий. Он снимает нервное напряжение и увеличивает выработку гормонов серотонина и мелатонина, которые необходимы для спокойного сна», — рассказала Тоня.

Также для здорового сна полезен отвар из ромашки. Однако специалист подчеркнула, что для эффективности этих средств необходимо за час до сна отключить все электронные устройства и готовиться ко сну при помощи различных расслабляющих техник.

Женщинам, переживающим менопаузу, стоит добавить в ежедневный рацион некоторые приправы. Например, полынь может облегчить или даже устранить приливы, петрушка повысит уровень эстрогена в организме и поможет легче справиться с перепадами настроения, а употребление кориандра является прекрасной профилактикой остеопороза.