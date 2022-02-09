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Если от природы редкие волосы: какие средства создадут видимость густоты

Волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Обладательницам плотных и тяжелых волос твои проблемы, конечно, не понять. Но стилисты хорошо знают, что такое тонкие и редкие волосы, и у них есть свои способы — как сделать их гуще и объемнее, пишет «Лиза».

Самая часть ошибка у обладательниц тонких волос возникает при выборе интенсивных уходов, когда даже 3-4 минуты выдержки продукта приводят к эффекту тяжести, потере объема и контроля в укладке. Таким волосам не нужно интенсивное питание, даже если хочется максимально их восстановить и сделать шелковистыми.

Редким требуются увлажняющие средства: например, кондиционеры, ампулы с различными функциями, в том числе — восстановления волос, а также легкие несмываемые сыворотки или спреи.Наноси их перед укладкой на влажные волосы,помня о том, что тонкой структуре требуется немного средства. И, конечно, не экономь на бренде: количество правильно подобранных компонентов персонально для твоих волос является основным приоритетом для химиков-технологов. Тогда ты получишь максимальный эффект увлажнения, восстановления и блеска без утяжеления волос.

Программа антистресс

Однако не всегда генетика является единственной причиной истончения и поредения волос. Нередко этому способствуют перенесенные болезни и стрессы, в результате которых в организм поступает недостаточное количество питательных веществ, кожа головы плохо выполняет свои функции и волосы растут более тонкими. Поэтому в средствах, которые борются с проблемой выпадения и истончения, используются ингредиенты для визуального уплотнения структуры волос и интенсивного ухода за кожей головы.Самым эффективным ингредиентом является кофеин,стимулирующий кровообращение, что позволяет доставлять питательные вещества к луковицам волоса, витамин В3, увлажняющий кожу и увеличивающий диаметр волос, также важны дополнительные ингредиенты для увлажнения кожи: глицерин, пантенол, витамин Е и антиоксиданты.

Продукты против выпадения и истончения волос производятся в форматах спреев, ампул, пенообразных и гелеобразных сывороток. При их нанесении, особенно средств в формате пены, обращай внимание на количество, иначе есть риск создать эффект грязных волос. И наноси их равномерно: больше не всегда значит лучше. Гелеобразные и пенообразные сыворотки могут создавать эффект укладочных средств на волосах.

Секреты укладки

Если ты прицельно выбираешь укладочное средство, обрати внимание на стайлинг в формате спрея с легкой или средней фиксацией. Также подойдут легкие муссы с минимальной фиксацией, которые уплотняют, но не утяжеляют пряди.Избегай классических восков, помад, гелей, а также лаковсильной фиксации: эти продукты могут «склеить» волосы и придать им неопрятный вид без объема. Если тебе нравится текстура и естественная фиксация, идеальным средством будет сухой шампунь по длине волос в качеству финиша. Важное правило для тонких волос — все продукты должны наноситься в небольшом количестве.
 
 
Хорошо легли

Обладательницам редких и тонких волос лучше всего выбрать прямой срез: он создаст визуальное ощущение плотности. Например, с таким срезом будет идеально подойдет «боб», предполагающий создание объема в зоне макушки.Строго не рекомендуются «каскадные» формыили стрижки с разной длиной. Такая форма предполагает уменьшение объема волос.

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