Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля

Почаще пользуйтесь пятью источниками женской энергии и удачи, чтобы не терять сил и всегда оставаться продуктивными. Не лишним будет включить в список дел развлечения и простые радости, советует dailyhoro.ru.

Женщина-Овен

Овнам, возможно, будет очень трудно управлять эмоциями и поддерживать хорошее настроение. Чтобы избежать резких эмоциональных скачков, астрологи советуют относиться к происходящему проще. Сейчас разумнее всего плыть по течению, а не стремиться к тотальному контролю над всеми сферами жизни. Прекрасным Овнам лучше копить силы и работать над энергетикой, почаще фокусируясь на хорошем.

Женщина-Телец

Чем больше будут ожидания этих женщин, тем вероятнее возможность разочарований. Чтобы обезопасить себя, достаточно избавиться от лишних надежд. Лучше полностью сфокусироваться на амурной сфере. Гороскоп на неделю предлагает не отказываться от помощи, которую могут предоставить окружающие люди — особенно самые близкие. Пора расширить кругозор, поработать с самооценкой.

Женщина-Близнецы

Эта неделя — самое подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому. Астрологи советуют Близнецам приступать к активному воплощению планов. Это идеальное время, чтобы действовать. Если в отношениях с родственниками были какие-то проблемы, их удастся исправить. Меркурий в Водолее склоняет к дипломатии. Любые старания и выход за рамки окупятся. Усердие точно не останется незамеченным — как в любви, так и на работе.

Женщина-Рак

Женщинам этого знака стоит отдать большую часть своего времени и сил работе и делам. Важно помнить, что успех может прийти не с той стороны, с которой Раки его будут ожидать. Поэтому стоит внимательнее следить за подсказками Вселенной, доверять интуиции, чтобы не упустить возможности, которые придут необычным путем. Если что-то пойдет не так, лучше не драматизировать. Из-за этого могут приниматься ошибочные решения.

Женщина-Лев

Поступки Львов в последнее время могли быть нелогичными, а отношения с окружающими могли немного испортиться. Астрологи рекомендуют не ждать, пока все исправится само по себе. Возможно, пришло время попросить прощения за слова и дела. В рабочей сфере наступает благоприятное время для проявления целеустремленности и упорства. Решать задачи будет проще, чем обычно.

Женщина-Дева

Девам нужно действовать, но осмотрительно. Женщин этого знака ждет неделя, требующая сдержанности и хладнокровия, причем как в любви, так и в делах. Демонстрация этих качеств обеспечит хороший результат. В суете и рутине появится риск забыть о собственных потребностях. Женщинам-Девам нужно помнить об отдыхе и развлечениях. Умение уделять время себе будет полезным качеством для этих дам.

Женщина-Весы