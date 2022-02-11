КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ⟩ Приметы возраста: части тела, которые стареют прежде всего

Следить за собой — не просто примета нашего времени, но норма. Домашний (и нередко очень дорогой) уход, косметологи и даже пластические операции прочно вошли в наш быт. Но обычно мы интенсивно ухаживаем за обозримыми частями тела ─ чтобы не было стыдно, «когда видно». Всех без исключения беспокоит лицо и формы, которыми можно похвастаться на пляже, и почти все дружно забывают о зонах, безошибочно выдающих истинный возраст. О них рассказывает доктор медицинских наук, пластический хирург, член Российского общества пластических хирургов, Американского общества лицевых пластических хирургов и Европейского общества ринологов Давид Гришкян.

Шея и зона декольте

Самые прекрасные (и обеспеченные!) дамы — прекрасная Моника Белуччи и обаятельная Камерон Диаз — не смогли ничего противопоставить влиянию времени на эти нежные области. Все, что касается шеи и зоны декольте, проще предупредить, чем «омолодить», т.е. вернуть былую форму.

Радикально поправить можно только то, что выше зоны кадыка, а вот ниже, начиная с перехода в зону декольте, — вряд ли. Для тех, кто решительно хочет избавиться от провисания подбородка, поперечных морщин, продольных «тяжей» на шее или двойного подбородка современные пластические хирурги могут предложить платизмспластику — операцию, во время которой хирурги сшивают разошедшиеся мышцы. Бывают разные виды подобной процедуры в зависимости от потребностей пациента, но все они помогут решить проблему только верхней части шеи.

Рекомендация хирурга:

«Начните заботиться о шее и зоне декольте до того, как появятся мысли о пластике. Здесь достаточно мало подкожного жира, а кроме того, шея подвижна, и испытывает на себе дополнительные нагрузки. Воздействие солнца и обезвоживание усугубляют и ускоряют процессы старения. Домашний уход должен подразумевать защиту от солнца — шляпы и кремы с SPF, а также ежедневное очищение, увлажнение и питание (если в арсенале нет специального крема для бюста, просто не забывайте о декольте, когда наносите на лицо обычный крем).

После 30 лет стоит поддерживать тонус кожи шеи при помощи биоревитализации (микроинъекций на основе гиалуроновой кислоты), плазмолифитинга (внутрикожного введения обогащенной тромбоцитами плазмы пациента) и лазерной шлифовки, которая заставит ткани активнее обновляться. Можно сделать и липофилинг, но ограниченно и очень аккуратно».

Руки

Возраст руки выдают не хуже морщин на лице и шее, и безупречная Сара Джессика Паркер не может похвастаться моложавостью, как только ее кисти попадают в камеру. Руки — одна из самых открытых частей тела, они подвижны и максимально подвержены воздействию солнца и всевозможной бытовой химии. Конечно, эти факторы не могут не сказаться на состоянии кожи.

Рекомендация хирурга:

«Принципы предотвращения преждевременного старения кожи рук такие же, как и в случае с любым другим участком кожи — увлажнение и питание, пилинги, массажи. Если домашний уход перестает помогать, пора к косметологу — на PRP-регенерацию и лазерные процедуры. В уходе за руками особенно уместен липофилинг: филлер из собственной жировой клетчатки добавит объема, отбеливающие процедуры устранят пигментацию».

Колени

Еще одна часть женского тела, которая способна «выдать» возраст женщины — колени. Колени Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Кэтрин-Зеты Джонс — женщин, которые никогда не страдали лишним весом и всегда ухаживали за собой — подтверждают, что какие-то вещи в процессе старения организма все же неизбежны.

Колени — это подвижная часть тела и сложная анатомическая структура. Они постоянно двигаются, а кожа растягивается, из-за чего с возрастом обвисает и собирается в складки. Если проблема в районе коленной чашечки, вряд ли что-то можно сделать: рисковать работающим здоровым коленом ради его эстетической красоты нецелесообразно, а радикально проблемы возрастных изменений колен при помощи хирургии не решить.

Рекомендация хирурга: