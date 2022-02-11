Питай, увлажняй, береги: как правильно ухаживать за кожей после 30 лет

Ухаживать за кожей важно в любом возрасте. Если в молодости на первый план выходит борьба с акне и избыточной жирностью кожи, то в зрелом возрасте более важными становятся поддержание тонуса кожи, предотвращение появления морщин, профилактика появления пигментных пятен.

Просто увлажнения и очищения постепенно становится недостаточно. Нельзя забывать о регулярном пилинге – процедуре, способствующей обновлению кожи, дающей ей сияние и здоровый цвет.

Важность приобретают косметические средства и процедуры, которые помогают оставаться коже эластичной и подтянутой. За тонус кожи отвечает белок коллаген, который формирует своеобразный каркас кожи. Если в молодости его вырабатывается достаточно и кожа остается эластичной и подтянутой, то с возрастом коллагена синтезируется все меньше. Его выработка замедляется уже с 25 лет, а некоторые факторы, например, курение или избыточное влияние ультрафиолета, могут еще сильнее затормозить этот процесс и ускорить потерю коллагена. Организму требуется дополнительная поддержка – после 30 важно не только использовать специальные косметические средства, но и правильно питаться, ухаживая за кожей изнутри.

5 правил ухода за кожей после 30 лет

Используй антивозрастной крем

Несмотря на то что до пенсии еще далеко, стоит приобрести антивозрастной крем и начать его использовать по назначению. Входящие в его состав антиоксиданты и другие полезные компоненты будут бороться с ранними признаками старения, что позволит твоей коже дольше оставаться молодой, подтянутой и сияющей.

Не забывай о солнцезащитном креме

Санскрин – средство не только для пляжа. Крем, содержащий SPF-фильтр, – вовсе не курортная необходимость, а важнейшая вещь и для города, причем вне зависимости от времени года. Использование такого крема поможет предотвратить появление морщин и пигментных пятен, а кроме того, станет важным фактором в профилактике меланомы.

Ухаживай за кожей изнутри

Дольше сохранить кожу упругой поможет прием специальных витаминно-минеральных комплексов, например, комплекса «Доппельгерц Бьюти Коллаген со вкусом дыни и личи» в удобной питьевой форме. В его составе витамины, минеральные вещества и растительные компоненты, способствующие оптимизации обменных процессов, направленных на поддержание здоровья и красоты кожи. А пептиды коллагена в составе комплекса способствуют уменьшению глубины морщин и повышению эластичности кожи. Они легко усваиваются организмом, взаимодействуя с фибробластами в глубоких слоях кожи и тем самым стимулируя выработку гиалуроновой кислоты и эндогенного (собственного) коллагена организма. Комплекс также содержит экстракт ягод асаи, который также борется с признаками старения, пишет Cosmo.

Правильно питайся

Даже в том случае, если ты следишь за фигурой и пытаешься ограничивать себя, не забывай, что в твоем рационе должны быть и углеводы, и белки, и жиры. Последние особенно важны для здоровья кожи. Недостаток жиров сделает кожу менее упругой и эластичной, спровоцирует появление морщин.

Спи как следует

Несмотря на то что во сне мы проводим примерно треть своей жизни, не нужно стремиться сократить этот показатель. Средняя продолжительность сна должна составлять около 7 часов. Ученые выяснили, что слишком короткий, как и слишком долгий, сон не лучшим образом сказывается на нашем самочувствии и, конечно же, на состоянии нашей кожи.

Недосып станет мгновенно заметен – темные круги под глазами, тусклая кожа, морщины, нездоровый цвет лица. Отоспаться в выходные за всю неделю не выйдет, выспаться впрок тоже невозможно – все это также научно доказано. Именно поэтому стоит наладить свой режим и стараться отправляться спать в строго запланированное время.