Большая разница: уход за волосами в 30, 40 и 50 лет

Уход за волосами в 30 лет

В 20, 25 или 30 лет наши волосы обладают разными особенностями и способностями, поэтому и уход за ними должен соответствовать возрастным характеристикам. Чем мы старше, тем тоньше становятся волосы — и это правило, увы, с разной степенью интенсивности одинаково для всех.

Помните главный принцип тридцатилетних в уходе за кожей лица? Он умещается в одно слово, точнее, бьюти-кредо — «увлажнение». В отношении волос то же самое — низкое содержание влаги приводит к сухости. С ролью увлажнителя отлично справляется кондиционер, который делает волосы гладкими и послушными.

Однако и это простое правило не раз подвергалось критике. Так, например, принято считать, что обладательницам тонких волос кондиционер использовать не стоит — и без того уставшие «стержни» утяжеляются еще сильнее и становятся более ломкими. Отбросьте эти сомнения. Главный секрет по уходу для «истонченных» натур: выбирать продукт нужно в соответствии с типом ваших волос.

На липидный слой и общее состояние влияет чрезмерное увлечение горячими инструментами для всевозможных укладок. Ведь именно на тридцатилетие приходится второй (после подросткового максимализма) пик экспериментов с имиджем и прическами.

Напоследок совет из аюрведы для тридцатилетних: вечерний массаж головы, чтобы простимулировать фолликулы и коллаген, который с возрастом начинает застаивается. Легких движений подушечками пальцев недостаточно, ухватитесь двумя руками за голову в области височной доли и пошевелите всю кожу головы (скальп) вперед-назад.

«Чем раньше начать следить за кожей головы и волосами, тем дольше мы продлим их молодость. Если в поиске своего стиля вы часто красите волосы, то маски для глубокого восстановления волос просто необходимы», — комментирует Тимур Бегичев, стилист, директор студии Тимура Бегичева.

Уход за волосами в 40 лет

Даже если женщина на четвертом десятке обладает густыми, объемными волосами, доставшимися ей по наследству, с течением времени ситуация может в корне измениться. Причем понятие «в корне» стоит воспринимать буквально.

С возрастом количество защитного кожного жира снижается, что неизбежно приводит к сухости локонов. Прибавьте к этому ежедневное нервное напряжение и воздействие не самой благополучной окружающей среды, которые и в 20 лет приводят к секущимся кончикам.