Большая разница: уход за волосами в 30, 40 и 50 лет

Уход за волосами в 30 лет
В 20, 25 или 30 лет наши волосы обладают разными особенностями и способностями, поэтому и уход за ними должен соответствовать возрастным характеристикам. Чем мы старше, тем тоньше становятся волосы — и это правило, увы, с разной степенью интенсивности одинаково для всех.
Помните главный принцип тридцатилетних в уходе за кожей лица? Он умещается в одно слово, точнее, бьюти-кредо — «увлажнение». В отношении волос то же самое — низкое содержание влаги приводит к сухости. С ролью увлажнителя отлично справляется кондиционер, который делает волосы гладкими и послушными.
Однако и это простое правило не раз подвергалось критике. Так, например, принято считать, что обладательницам тонких волос кондиционер использовать не стоит — и без того уставшие «стержни» утяжеляются еще сильнее и становятся более ломкими. Отбросьте эти сомнения. Главный секрет по уходу для «истонченных» натур: выбирать продукт нужно в соответствии с типом ваших волос.
На липидный слой и общее состояние влияет чрезмерное увлечение горячими инструментами для всевозможных укладок. Ведь именно на тридцатилетие приходится второй (после подросткового максимализма) пик экспериментов с имиджем и прическами.
Напоследок совет из аюрведы для тридцатилетних: вечерний массаж головы, чтобы простимулировать фолликулы и коллаген, который с возрастом начинает застаивается. Легких движений подушечками пальцев недостаточно, ухватитесь двумя руками за голову в области височной доли и пошевелите всю кожу головы (скальп) вперед-назад.
«Чем раньше начать следить за кожей головы и волосами, тем дольше мы продлим их молодость. Если в поиске своего стиля вы часто красите волосы, то маски для глубокого восстановления волос просто необходимы», — комментирует Тимур Бегичев, стилист, директор студии Тимура Бегичева.
Уход за волосами в 40 лет
Даже если женщина на четвертом десятке обладает густыми, объемными волосами, доставшимися ей по наследству, с течением времени ситуация может в корне измениться. Причем понятие «в корне» стоит воспринимать буквально.
С возрастом количество защитного кожного жира снижается, что неизбежно приводит к сухости локонов. Прибавьте к этому ежедневное нервное напряжение и воздействие не самой благополучной окружающей среды, которые и в 20 лет приводят к секущимся кончикам.
Обратите внимание на профессиональные серии по уходу за истонченными волосами, которые будут минимизировать влияние негативных факторов и помогут сохранить здоровье волос. Теперь все ваши средства для волос должны не только увлажнять, как это было в 30 лет, но должны быть направлены на укрепление волос, питание кожи головы и восстановления каждой пряди от самых корней. Вам также подойдут стайлинговые средства для увеличения диаметра волоса. Если раньше они могли навредить внешнему виду, утяжелить прическу, то теперь все наоборот, они будут идеально ложиться на волосы и создавать тот самый вожделенный эффект молодых волос.
Если вы красите волосы, стоит внимательно присмотреться к цвету — он должен быть на несколько тонов светлее натурального. Этот трюк стилистов визуально сделает вас моложе.
Не забудьте, что состояние ваших волос все больше зависит от питания. Для крепких прядей в рационе должно быть в достатке овощей и протеинов. Новые источники полезных микроэлементов для густых волос — орех макадамии (богат омега-7, который присутствует в липидном слое) и гранат (мощный антиоксидант и кладезь жирных кислот омега-5, которые борются с преждевременными признаками старения). Если волосы длинные и последнее время секутся или выпадают — добавьте в рацион специальные витаминные комплексы с кальцием и цинком. Рекомендуем ознакомиться с перечнем самых эффективных для здоровья волос продуктов.
«С возрастом в организме накапливается негативное влияние свободных радикалов, в том числе они воздействуют на волосяные фолликулы. В результате оксидативного стресса ухудшается рост волос, они становятся более тонкими, сухими, теряют пигмент. Поэтому правильный антивозрастной гигиенический уход за волосами после 40 лет также актуален, как и правильные кремы для ухода за кожей лица, учитывающие возрастные изменения. Стоит довериться профессионалам и пройти процедуру диагностики кожи головы и волос. Состояние кожи головы улучшит пилинг, а индивидуально подобранные системы для домашнего ухода будут бережно восстанавливать повреждённые волосы», — рассказывает врач-дерматолог Гаджигороева Аида Гусейхановна, главный врач клиники «Институт Красивых Волос».
Уход за волосами в 50 лет
В этом возрасте большинство женщин достигает менопаузы, что неизбежно влечет за собой ряд существенных изменений в состоянии волос: активная седина и истощение. Два раза в неделю, в дополнение к домашнему уходу за тонкими волосами с помощью салонного шампуня и кондиционера, обязательно добавьте маску для глубокого восстановления волос.
Что касается питания анти-эйдж — ваше меню должно быть богато витаминами группы В и протеинами, которые составляют строительную основу любых волос (мясо, морепродукты, фасоль, грецкий орех). Но только в сочетании со здоровыми минералами: кремний, кальций, медь, цинк и железо. Последний — насыщает кислородом фолликулы и корни волос. Это, в основном, зеленые овощи и красное мясо. Полезно добавить в рацион продукты, содержащие природные увлажнители.
«Молодильный» совет от стилистов — вместо структурированных и геометрически выверенных причесок (например, стрижки каре), отдавайте предпочтение легкой волне на средних или коротких волосах.
В числе радикальных мер против серьезного выпадения волос (скажем, на фоне гормональной перестройки) — салонные процедуры: лазерная терапия для стимуляции фолликул или мезотерапия, SPA-терапии для волос, а также средства по усилению роста.
С возрастом вам нужно уделять волосами все больше и больше внимания, особенно, если в 20 и 30 лет в их отношении вы были достаточно беспечны. Здоровые, блестящие и сексуальные локоны в любом возрасте не заставят себя ждать.
«В 50 лет клиентки предпочитают классические стрижки, корректирующие форму лица и шеи. Этого эффекта можно добиться за счет объема на макушке, на височных зонах. Для мгновенного увеличения объема волос за счет плотности и жесткости используйте текстурирующие средства или средства для уплотнения волоса. Последние для пущего эффекта следует наносить на влажные, чистые волосы в прикорневую зону», — комментирует Тимур Бегичев, стилист, директор студии Тимура Бегичева.