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Названы идеальные сочетания продуктов для похудения

Рыба и овощи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На завтрак лучше всего есть кашу с белковым омлетом, пишет radio.kp.ru.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие сочетания продуктов помогут улучшению метаболических процессов во время диеты и дадут долгое насыщение.

По словам специалиста, нужно есть куриную грудку с красным перцем, кашу с омлетом на завтрак и пить зеленый чай с мятой, так как он помогает уменьшить аппетит.

«Для приготовления омлетов проще сразу приобрести яичный белок изолированный, пастеризованный. Можно, конечно, использовать и желток, если мы готовим его из цельных яиц. Но и калорийность такого омлета будет выше», — сказала она телеканалу «Москва 24».

Врач добавила, что цельнозерновой хлеб лучше есть в сочетании с мягким сыром, а обезжиренный творог можно сочетать с ягодами, например, с вишней. На десерт можно запечь яблоки с корицей.

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