Названы идеальные сочетания продуктов для похудения
На завтрак лучше всего есть кашу с белковым омлетом, пишет radio.kp.ru.
На завтрак лучше всего есть кашу с белковым омлетом, пишет radio.kp.ru.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие сочетания продуктов помогут улучшению метаболических процессов во время диеты и дадут долгое насыщение.
По словам специалиста, нужно есть куриную грудку с красным перцем, кашу с омлетом на завтрак и пить зеленый чай с мятой, так как он помогает уменьшить аппетит.
«Для приготовления омлетов проще сразу приобрести яичный белок изолированный, пастеризованный. Можно, конечно, использовать и желток, если мы готовим его из цельных яиц. Но и калорийность такого омлета будет выше», — сказала она телеканалу «Москва 24».
Врач добавила, что цельнозерновой хлеб лучше есть в сочетании с мягким сыром, а обезжиренный творог можно сочетать с ягодами, например, с вишней. На десерт можно запечь яблоки с корицей.