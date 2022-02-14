От адвент-календаря до редких ароматов: бьюти-новинки к 14 февраля

Французский бренд Lancôme представил новую парфюмерную воду La Nuit Trésor Intense в красном флаконе, дизайн которого вдохновлен рубином и олицетворяет страсть. Внутри — культовая нота красной дамасской розы из Испарты, окруженная фруктовым коктейлем из черной смородины, малины, личи и черешни. Чтобы подчеркнуть чувственность шлейфа, парфюмеры Амандин Клерк-Мари и Онорин Блан добавили к сладкому миндальному молоку теплые пачули. Lancôme во второй раз выпускает специальный адвент-календарь ко дню святого Валентина. В 14 окошечках спрятаны миниатюры: продукты для макияжа, средства по уходу за кожей и ароматы.

Giorgio Armani представил очередную интерпретацию аромата Sì. Цветочная композиция Sì Passione Éclat — это пятая версия культового аромата. Парфюмер Жюли Массе взяла свежий бергамот из Калабрии, добавила к нему черную смородину и сочную цитрусовую ноту, разработанную специально для Giorgio Armani. В сердце аромата главенствуют две розы: пудровая столистная с лимонным нюансом и едва уловимым перечным оттенком и яркая дамасская, растущая в Испарте — турецком «городе роз». Финальные аккорды придают парфюму чистоты, пикантности и мягкости за счет нот белого мускуса и экстракта мадагаскарской бурбонской ванили.

Guerlain презентовал лимитированный аромат Cherry Blossom 2022. Коллекционная композиция Cherry Blossom впервые появилась в 2000 году. Нежно-розовый аромат вдохновлен Японией и началом цветения сакуры, получившей название ханами — «созерцание цветов». Ноты бергамота и эссенция цитруса с нежным цветочным звучанием соединяются с едва уловимым аккордом зеленого чая. Средние ноты собраны из вишневого цвета, пудровой сирени и жасмина, которые распускаются на фоне белого мускуса.

Guerlain ФОТО: Shutterstock

Ко дню святого Валентина итальянский бренд Gucci выпустил дуэт ароматов Gucci Guilty Eau de Parfum Intense. Женский аромат по-новому раскрывает культовую композицию Gucci Guilty Pour Femme. Яркая мандора и сладкое личи подчеркивают пудровость фиалки. В сердце проступает цветочный букет из иланг-иланга и туберозы, дополненный чувственностью темной сливы. Завершающие насыщенные древесные ноты пачули и ветивера сочетаются с мягкостью ванили, усиливая женственность композиции. Мужской парфюм открывается мягким звучанием французской лаванды абриалис и можжевельника. Средние ноты насыщены испанским ладанником, переплетенным с цветочными оттенками флердоранжа и пряного мускатного ореха. В шлейфе проступают индонезийские пачули, сухая древесина и теплый мускус.