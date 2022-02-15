30-летняя певица Maruv ждет ребенка

Исполнительнице удавалось долгое время скрывать факт беременности от поклонников. Но теперь она решила поделиться с подписчиками радостным событием. 30-летняя Maruv уже несколько лет состоит в браке с Александром Корзуном.

«У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Сашей в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — подписала фото певица.

Пока пол ребенка артистка раскрывать не стала. Поклонники пришли в восторг от новости о пополнении в семье и усыпали певицу комплиментами. Судя по всему, Maruv уже находится на последних сроках беременности, пишет WMJ.