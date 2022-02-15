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30-летняя певица Maruv ждет ребенка

Maruv и Филипп Киркоров на концерте в Сочи, август 2021 год. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Певица Maruv беременна! Об этом звезда сообщила в личном блоге. Она выложила кадры с фотосессии, на котором предстала с заметно округлившимся животом.

Исполнительнице удавалось долгое время скрывать факт беременности от поклонников. Но теперь она решила поделиться с подписчиками радостным событием. 30-летняя Maruv уже несколько лет состоит в браке с Александром Корзуном.

«У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Сашей в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — подписала фото певица.

Пока пол ребенка артистка раскрывать не стала. Поклонники пришли в восторг от новости о пополнении в семье и усыпали певицу комплиментами. Судя по всему, Maruv уже находится на последних сроках беременности, пишет WMJ.

А ранее стало известно, что Виктор Дробыш стал дедушкой в четвертый раз. Невестка шоумена Александра Гуркова родила четвертого ребенка. О пополнении в семье супруга сына музыканта сообщила в личном блоге. Она выложила совместный кадр с мужем и новорожденной дочерью.

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