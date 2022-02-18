«Сладкая смерть»: диетолог рассказала, почему сахарозаменители опаснее сахара

С появлением сахарозаменителей все больше людей отказались от сахара в пользу добавки. Изначально сахарозаменитель употребляли в пищу диабетики, но позже предпочитать добавку сахару стали те, кто следят за фигурой. При этом последние не отказывались от сладкого, а добавляли сахарозаменитель в блюда и десерты.

Однако известно, что сахарозаменители не вызывают проблем со здоровьем только потому, что незначительное количество добавки попадает в кровеносную систему человека. О предубеждении насчет состава сахарозаменителя 5-tv.ru рассказала диетолог- нутрициолог Людмила Микитюк.

«Люди думают, что в составе нет сахара, и могут съесть чрезмерное количество продукта, содержащее сахарозаменитель», — предупреждает нутрициолог.

Побочные эффекты сахарозаменителей

Среди побочных эффектов сахарозаменителя Людмила Микитюк выделяет расстройство кишечника и диарею. Кроме того, сахарозаменитель опасен для людей с редким генетическим расстройством «фенилкетонурия». В организме пациентов с расстройством не расщепляется фенилаланин, один из компонентов самого популярного сахарозаменителя аспартама. Поэтому на упаковках сахарозаменителей производитель должен указать, что продукт содержит фенилаланин.

У некоторых подсластителей в составе есть ксилит, его добавляют в мятные конфеты. При переедании ксилит может удерживать воду в организме — это тоже приводит к диарее.

Чем опасен обычный сахар

Но и сахар ненамного безопаснее подсластителя. В некоторых случаях сахар имеет больше побочных эффектов, предупреждает специалист. В зоне опасности — диабетики.

«Сахар из-за высокого гликемического индекса может стать настоящей бомбой для людей, страдающих таким заболеванием, как сахарный диабет», — предупреждает специалист.

Следящим за фигурой необходимо помнить, что сахар имеет чрезмерную калорийность и очень быстро усваивается. Это вызывает быстрый набор веса, который сложно сбросить.

«Сахар провоцирует появление грибковой микрофлоры в нашем кишечнике, которая постоянно требует очередной дозы сладкого продукта. Это приводит к частым перееданиям, а также к настоящей сахарной зависимости», — уверена диетолог-нутрициолог.

Чтобы избавиться от сахарной зависимости, необходимо отказаться от продукта на три-пять дней. Это может повлиять на настроение: так как при употреблении сахаросодержащего продукта увеличивается выработка глюкозы, мы чувствуем кратковременный подьем настроения и увеличение сил. После этого следует резкий спад, и мы чувствуем усталость.

Кроме того, сахар считается причиной частых высыпаний на лице и теле. Сахаросодержащие продукты могут стать причиной частых головных болей и мигреней, ухудшения зрения и насыщения нашего мозга кислородом.

Чтобы сохранить здоровье, специалист советует сократить сахар в рационе. В первую очередь, отказаться от сахара необходимо тем, кто следит за фигурой и самочувствием.